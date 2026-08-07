ЦСКА запали "червена" България! "Армейците" щурмуват Националния стадион

Привържениците на ЦСКА реагираха мигновено след впечатляващата европейска победа над Макаби (Тел Авив). Само няколко часа след началото на продажбата над 7000 билета за реванша от третия квалификационен кръг на Лига Европа вече намериха своите притежатели. Двубоят ще се играе на 13 август от 21:00 часа на Националния стадион "Васил Левски".

След подвига срещу Макаби: ЦСКА продаде над 7000 билета за реванша за часове

Очакванията са секторите А, В и Г да се напълнят, а футболистите на Христо Янев да получат сериозна подкрепа в решителната среща. Цените на стандартните пропуски са 20 евро за секторите А и В и 12 евро за сектор Г.

Първоначално УЕФА не разрешаваше на двата клуба да стартират продажбата на билети заради дисциплинарно производство след мачовете от предишния квалификационен кръг. След произнасянето на европейската централа обаче ЦСКА получи възможност да отвори трибуните за своите привърженици.

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Еуфорията сред "червената" общност е напълно обяснима. В първата среща, проведена на неутрален терен в Батуми, ЦСКА изнесе един от най-силните си европейски мачове през последните години и разгроми Макаби с 3:0. Макс Ебонг и Леандро Годой осигуриха комфортен аванс още преди почивката, а Жоел Зварц оформи класическия резултат в заключителните минути.

Така "армейците" се намират на прага на завръщане в основната фаза на европейски клубен турнир. Ако отстрани израелския шампион, ЦСКА ще срещне ОФИ Крит в плейофа за влизане в Лига Европа. Самото достигане до тази фаза ще гарантира на „червените“ минимум участие в основната схема на Лигата на конференциите и европейски мачове поне до края на годината.

Билетите засега се продават онлайн, а от 9 август ще бъдат налични и на касите на Националния стадион, в официалния магазин на ЦСКА и в партньорската мрежа на Eventim.

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