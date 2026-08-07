Вече пращат основния конкурент на Никола Цолов във Формула 1 - мечтата е близо

Битката между Никола Цолов и Рафаел Камара може да се окаже много по-значима от обикновена надпревара за титлата във Формула 2. Двамата са сред най-ярките млади пилоти в шампионата и се борят не само за трофея, но и за възможност да направят следващата голяма крачка - място във Формула 1.

Слухове пращат Камара в Хаас във Формула 1 - той остава изцяло фокусиран върху Формула 2

Към началото на лятната пауза Цолов води в генералното класиране със 167 точки. Втори е Габриеле Мини със 147, а Камара заема третата позиция със 145 точки. Така бразилецът изостава с 22 точки от българския пилот и остава един от основните му конкуренти за шампионската титла.

Силното представяне на Камара привлече вниманието и на отбори от Формула 1. Пилотът на Инвикта е част от академията на Ферари от 2022 година, а през настоящия сезон вече няколко пъти получи възможност да управлява болид на Скудерията. Появиха се информации, че италианският тим може да му осигури място в Хаас през 2027 година, евентуално за сметка на Естебан Окон.

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"Хубаво е да чуваш подобни неща. В момента всъщност никой не знае какво ще се случи, но е приятно да усещаш, че мечтата е близо. В същото време не искам да се задълбочавам прекалено в тези слухове, защото участвам в много важен шампионат. Ако се представиш добре, най-вероятно ще получиш възможност. Затова съм напълно фокусиран върху тази година", заяви Камара пред официалния сайт на Формула 2.

Камара разчита на подкрепата на Ферари и партньорството на Скудерията с Хаас. Цолов пък е част от програмата за млади пилоти на Ред Бул, която традиционно дава възможности чрез Рейсинг Булс. Камара и Цолов не са преки конкуренти за едно и също място във Формула 1, но пък конкуренцията между двамата движи целия шампионат във Формула 2.

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