Обвиниха бивш национал на Англия в нападение и нанасяне на телесни повреди – изправят го пред съда (ВИДЕО)

Бившият нападател на националния тим на Англия Айвън Тони е обвинен в нападение в нощен клуб в Сохо Лондон, предаде ДПА. Полицията в английската столица съобщи, че 30-годишният Тони от Нортхямптън е бил обвинен в четвъртък, 31 юли, в нападение, довело до нанасяне на телесни повреди.

Инцидентът е от началото на декември 2025-та

Ivan Toney charged with assault after nightclub brawl 🚨 pic.twitter.com/skl73ehKGF — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) August 7, 2026

От полицията посочиха, че обвинението е свързано с нападение, което според информацията е било извършено на 6 декември миналата година в нощен клуб на „Уордър Стрийт“ в центъра на Лондон.

Айвън Тони, който играе за клуба Ал-Ахли от Саудитската професионална лига, ще се яви пред Магистратския съд в Уестминстър в четвъртък, 24 септември. Вестник „The Sun“ съобщи на 8 декември, че Тони е бил арестуван след предполагаем удар с глава. Говорител на Тони заяви: „Айвън признава обвинението и макар че естествено е шокиран, той очаква с нетърпение да му бъде дадена възможност да докаже невинността си в съда“.

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