Радар за икономика: Най-важните новини на 7 август 2026 г.

Редакционният екип Ви представя най-важните икономически новини от изминалия ден, 7 август 2026 г.:

Дали и кога ще има режим на тока? Има по-голям проблем от "Боташ": Говори енергийният министър

Така е, да – с тези думи енергийният министър Ива Петрова призна, че ако сушата и липсата на вода в река Дунав продължат още 2-3 седмици, ще имаме проблеми. "Рекордно ниски нива на реката, ситуацията е изключително предизвикателна и екипите на място денонощно следят ситуацията. Вода трябва", уточни Петрова.

Още: Дали и кога ще има режим на тока? Има по-голям проблем от "Боташ": Говори енергийният министър

Сделките с имоти стават ад заради законова промяна

Заради готвена промяна в закон, който по принцип няма нищо общо с имотния пазар, сделките с имоти могат да се превърнат в ад. Става въпрос за промени в Закона за енергийната ефективност - че те вероятно ще станат факт изглежда гарантирано, защото предложението за промените е на Министерството на енергетиката т.е. на управляващите, които имат пълно мнозинство в парламента.

Още: Сделките с имоти стават ад заради законова промяна

Само евро: Окончателният край на лева идва от утре

Окончателният край на българския лев ще дойде съвсем скоро - на 8 август, събота. Тогава вече търговците в България няма да са длъжни да обозначават цените на стоките и услуги в евро и в левове - ще могат да ги представят само в евро. Левът ще изчезне, а на етикетите, табелите и в касовите бележки ще се изписват единствено стойности в евро, напомня Evroto.bg.

Снимка: iStock

Още: Само евро: Окончателният край на лева идва от утре

Еврото вече цяла седмица стои над психологическа граница спрямо долара

След като на 30 юли курсът на еврото се качи над границата от 1,15 спрямо щатския долар, а на 5 август отбеляза рекордни стойности за последния един месец (1,1556) към американската валута, единната европейска валута продължава да се движи над тази психологическа граница вече седми пореден ден. Макар и с леко понижение в курса спрямо долара днес, 7 август, равнището остава не толкова далеч до най-високото за последните 30 дни.

Още: Еврото вече цяла седмица стои над психологическа граница спрямо долара

Петролът с разлика от над 4 долара за ден заради план на Иран и украински удари

Цената на петрола се повиши в петък, 7 август, на фона на опасения от прекъсвания в доставките, след като Иран публикува проект за ограничителни мерки в Ормузкия проток. Фючърсите с доставка през октомври на международния сорт „Брент“, който е референтен и за Европа, отбелязаха ръст до 83,52 долара за барел в началото на азиатската търговия. Това е с около 4,40 долара за барел повече спрямо цената по същото време вчера. Фючърсите на американския сорт WTI с доставка през септември се повишиха до 78,14 долара за барел, като по същото време на 6 август цената бе 74,69 долара.

Още: Петролът с разлика от над 4 долара за ден заради план на Иран и украински удари