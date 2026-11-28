Десетки трактори блокираха тази сутрин центъра на Генерал Тошево в знак на протест срещу инвестиционното намерение за добив на газ на територията на общината, предават БНТ и БТА. В градчето днес беше организиран заключителен етап от публичното обсъждане на предложението за разработване на находище "Спасово ", което обхваща 4 участъка в 18 населени места. Още: Протест: Зърнопроизводителите ще блокират държавата (КАРТА)

Местните жители са категорично против извършването на сондажи, независимо от технологията на добив. В последните дни те са подкрепени и с декларации срещу газодобива от общинските съветници на общините Добричка и Тервел.

Протестна акция

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Протестната акцията на земеделските производители от община Генерал Тошево срещу намерението за добив на природен газ и в защита на земеделските земи и водните ресурси беше организирана от Асоциацията на българските зърнопроизводители - 2006.

Тежката техника се събра сутринта в района на железопътната гара в общинския център. След това беше затворен изходът на града към Добрич. Трактори и автомобили се придвижиха в колона от няколко километра до сградата на общината, където започна общественото обсъждане на инвестиционното предложение на "Регионална газова компания" ЕАД.

В на обсъждането в залата се чуха викове "Мафия" и "Вън", както и освирквания по адрес на представителите на инвеститора. Кметът на Генерал Тошево Валентин Димитров призова присъстващите към взаимно изслушване и спазване на реда. Той ги прикани да задават въпроси и да изразяват критики към доклада, но без да отправят обиди.

С общественото обсъждане приключва процедурата по оценка на въздействието върху околната среда, след което документите ще бъдат изпратени в Регионалната инспекция по околната среда и водите в Силистра. Компетентният орган ще се произнесе с положително или отрицателно становище по доклада. Независимо от решението се очакват съдебни обжалвания, а впоследствие процедурата може да продължи в Министерството на енергетиката и Министерския съвет.

Кметът припомни че на местен референдум през 2017 г. близо 97% от гласувалите са се обявили срещи добива на газ в общината. По думите му резултатът може да бъде взет предвид при евентуално решение на Министерския съвет по казуса.

Инвестиционното предложение предвижда разработване на находището в участъците "Рогозина", "Чернооково", "Калина" и "Рогозина изток". Земеделските производители се опасяват от възможното въздействие върху плодородните почви и подземните води.

Венета Паунова, фермер: "Не сме съгласни с добива на никакъв вид газ в Добруджа. Това е земя, която е много плодородна, която ни храни.

"Газът ще отрови всичко. И подпочвени води, и всичко", коментира Мариян Великов, лекар.

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