Бившият национал Благой Геоергиев изказа своето мнение за кошмара, който феновете на Левски преживяха в Марсилия. При гостуването на местния Олимпик в мач от петия кръг от основната фаза на Лига Европа, домакинските фенове организирано нападнаха тези на "сините". Георгиев заяви, че това е една от най-ужасяващите гледки, на които е ставал свидетел, въпреки многото на брой мачове, които е гледал.

Благой Георгиев: "Защо започна този мач?"

Ето какво каза Благой Георгиев пред bTV: "Бил съм на милиони мачове по света и Европа, но това е шокиращо. Ужасяващо е това и не може да се случва през XXI век. Всички знаят какво се случва на "Велодром". Имам приятел, който е на 70 години и е бил на мача и е бил ранен. Успях да говоря с много хора. Защо започна този мач? Всичко започна много преди мача. Имаше нападнати фенове на Левски в техните хотели. Човешкият живот не е ли най-ценното? Оставете го този мач.

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"Вижте всички размирици в Европа"

Къде са тези лумпени? Къде са френските стюарди? Къде е полицията? Къде са българските институции? Къде са от ръководството на Левски? Кой ще поеме отговорност? Това е терористичен акт и опит за убийства. Според мен проблемът е по-голям. Вижте всички размирици в Европа. Ти се притесняваш на отидеш от хотела до стадиона. Качваш се по таксита. Няма как да толерираме всичко това, което се случва. Ние към това ли се стремим? Към този Европейски съюз ли? Защо никой не се намеси? Пред очите ми е това момче, което защитаваше приятелката си. В XXI век някакви пришълци са дошли в Европа и определят правилата".

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