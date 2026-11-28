От Министерството на отбраната съобщиха за БНТ, че самолет "Спартан" е в готовност да лети до Марсилия, за да прибере пострадалите фенове на Левски, които все още се намират в болница в града. Както стана ясно по-рано днес от съобщение на Министерството на външните работи - очаква се по-късно лекарите във френския град да преценят състоянието на двамата наши сънародници в болница и дали те могат да бъдат транспортирани. Ако се окаже, че могат да се приберат в България, това ще даде зелена светлина на властите да изпратят "Спартан"-а към Марсилия.

За ексцесиите по трибуните

Снимка: БГНЕС

Тази сутрин изпълнителният директор на Левски в интервю за NOVA обясни, че делегатът на мача не е пожелал да спре срещата дори за малко, тъй като се е страхувал, че това ще предизвика още по-големи проблеми на "Стад Велодром". След мача на Левски с Олимпик Марсилия, по време на който агресивни френски привърженици преминаха почти целия стадион, за да нападнат и пребият български фенове, стана ясно, че от Левски са подали жалба към УЕФА и са поискали да получат служебна победа и също така френският тим да бъде изваден временно от европейските турнири.

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Ексцесиите по трибуните получиха световен отзвук, а у нас Народното събрание, което по принцип трудно се обединява по каквито и да било теми, излезе с обща декларация за случилото се. По оста София - Париж се водят разговори на най-високо ниво, а българските власти заявиха, че очакват строги наказания за агресорите.

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