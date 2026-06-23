Два кипърски отбора следят ас на ЦСКА, готови са да му дават по 50 бона на месец

Два кипърски отбора следят отблизо един от основните футболисти на ЦСКА. Става въпрос за 29-годишния централен нападател на „армейците“ Йоанис Питас. Това съобщи изданието от Острова на Афродита „Kathimerini.com“. Имената на заинтересованите клубове не се споменават, но е ясно, че те са единствените в страната, които могат да си позволят да му плащат заплатата от 50 хиляди евро на месец.

ОЩЕ: Наслаждавайте се на Мондиал'26! Истинските ценители гледат Първа лига, където няма и ден без интрига!

Йоанис Питас е оценен на 2,5 милиона евро

Йоанис Питас пристигна в ЦСКА в началото на 2025-та от шведския АИК Стокхолм. Тогава „червените“ платиха 1,2 милиона евро за правата му. Нападателят бързо се превърна в един от водещите футболисти в състава на „армейците“ като до момента има на сметката си 64 мача за тима във всички турнири, в които е реализирал 20 попадения и е направил 5 асистенции. Питас има договор с българския гранд до лятото на 2028-ма, като според авторитетния портал „Transfermarkt“ цената му е 2,5 милиона евро.

Бъдещето на нападателя в ЦСКА е несигурно

През миналия сезон Йоанис Питас бе титуляр в състава на Христо Янев, но загуби мястото си края на кампанията за сметка на Леандро Годой. Сега бъдещето на кипърския национал изглежда доста неясно, тъй като предни дни ЦСКА се подсили с нов нападател. Както е известно, „армейците“ привлякоха тарана на Локомотив Пловдив Жоел Цварц, който вече отбеляза първия си гол за „червените“.

ОЩЕ: Here we go: Фабрицио Романо обяви втори нов в ЦСКА – „армейците“ взимат двукратен шампион на Италия