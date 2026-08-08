Европейският поход отвори кесията: ЦСКА разширява лятната селекция до нови мащаби

Убедителната победа с 3:0 над Макаби Тел Авив и почти сигурното класиране за основната фаза на Лига Европа ще дадат нов тласък на лятната селекция на ЦСКА. Ръководството на "червените" е осигурило необходимия бюджет и възнамерява да привлече поне още трима футболисти преди затварянето на трансферния прозорец, съобщава "Тема Спорт". Основният приоритет е увеличаването на конкуренцията по фланговете, но се работи и по привличането на нов централен защитник.

ЦСКА търси още класа за фланговете

Представянето на тима в европейските турнири е показало ясно в кои зони Христо Янев няма достатъчно равностойни варианти. Специалистът наложи схема с трима централни защитници и двама халф-бекове, а Давид Пастор и Анжело Мартино на практика нямат сериозна конкуренция за титулярните си позиции.

Андрей Йорданов засега не успява да измести Мартино отляво, докато взетият под наем от Ботев Враца Тамиму Уору получи контузия. Мохамед Брахими остава най-офанзивната алтернатива за двата фланга, но "червените" искат да разполагат с по-голяма дълбочина предвид задаващите се мачове в Европа и натоварения вътрешен календар.

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Очаква се ЦСКА да привлече поне един футболист, който може да действа като бек или крило. Сред набелязаните имена е 24-годишният Ноа Фатар от френския втородивизионен Булон. Той играе основно като ляво крило, но може да бъде използван на различни позиции в нападението. Договорът му с френския клуб е до лятото на 2027 година, като интересът на "армейците" към него бе потвърден и от други български медии.

Готви се и нов централен защитник

Другата ключова задача пред селекционния екип е привличането на централен бранител. Причината е очакваната раздяла с Адриан Лапеня, чието бъдеще на "Армията" от известно време е поставено под въпрос. Испанецът не влиза в дългосрочните планове на Христо Янев, а интерес към него проявява втородивизионният испански Сеута.

До момента ЦСКА привлече Жан-Филип Гбамен, Стефано Сенси, Жоел Зварц и Тамиму Уору. Първите трима бързо се наложиха сред основните фигури и повишиха класата на състава. Българските клубове могат да регистрират нови попълнения до 8 септември, след което ще имат възможност да подписват единствено със свободни агенти.

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