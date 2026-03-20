Двама национали на България отказаха да пътуват до Индонезия – изтъкнаха лични причини

Двама национали на България отказаха да пътуват до Индонезия за предстоящия международен приятелски турнир FIFA Series. Става въпрос за полузащитника на английския Лийдс Илия Груев и крилото на германския Елверсберг Лукас Петков. Това съобщиха официално от БФС. Като мотив за отказа си да летят до Джакарта те са изтъкнали лични причини, които няма да им позволят да вземат участие в предстоящите контроли.

От БФС също така обявиха, че селекционерът на България Александър Димитров не възнамерява да вика заместници на Груев и Петков. Както е известно, „лъвовете“ ще изиграят два мача по време на турнира FIFA Series. В първия, който е насрочен за 27 март, страната ни ще срещне Соломоновите острови. Вторият двубой е три дни по-късно, а съперник ще е някой измежду домакините или Сейнт Китс и Невис.

Posted by Team Bulgaria on Friday, March 20, 2026

„Футболистите на националния отбор Илия Груев и Лукас Петков, които бяха повикани от селекционера Александър Димитров за международния приятелски турнир FIFA Series в Индонезия, отпадат от състава на „трикольорите” и няма да пътуват за Джакарта".

"В официална имейл кореспонденция до федерацията двамата са изтъкнали като мотив за отказа си да летят за Индонезия лични причини, които няма да им позволят да вземат участие в предстоящите приятелски срещи на азиатска земя. На тяхно място няма да бъдат викани други футболисти“, се казва в съобщението на Българския футболен съюз.

