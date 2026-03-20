Ясно е кога националният отбор ще играе мачовете си в Индонезия

Националният отбор на България ще вземе участие на турнира FIFA Series в Индонезия. Българският футболен съюз обяви програмата на „лъвовете“, които ще заминат за Азия в понеделник, 23 март. Там те ще изиграят два мача – на 27 и на 30 март, като ще отпътуват обратно за България веднага след втората среща. Първият съперник на „лъвовете“ ще бъде Соломоновите острови, а вторият ще се реши от изхода на първите два мача.

Националният отбор ще се събере още в неделя, на 22 март, за да започне подготовката си за турнира. след това футболистите и треньорите ще присъстват на церемонията „Футболист на годината“. Тя ще се проведе в хотел в София от 19 ч. след края на церемонията националният селекционер Александър Димитров ще говори пред медиите. На следващия ден, в неделя, 23 март, националният отбор ще пътува до столицата на Индонезия – Джакарта. Самолетът трябва да излети от летище „Васил Левски“ в София в 20 ч.

Участието на България в турнира FIFA Series в Индонезия ще започне на 27 март, петък. Тогава е първият мач на националния ни отбор. „Лъвовете“ ще се изправят срещу Соломоновите острови от 10:30 ч. българско време, а двубоят ще се проведе на стадион „Гелора Бунг Карно“ в Дакарта. Съоръжението е с капацитет 77 000 места. На този стадион ще се проведат всички 4 срещу от турнира. от 15 ч. на същия ден ще се проведе и вторият мач от турнира – между домакина Индонезия и Сейнт Китс и Невис.

На 30 март един срещу друг ще се изправят загубилите отбори от първите две срещи в 11:30 ч. българско време. А от 16 ч. ще се изиграе и своеобразният финал, където ще се срещнат победителите от първите два мача. Веднага след втория си мач в Индонезия, националите ще отпътуват обратно за България.

