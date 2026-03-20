Freedom House: Северна Македония под ръководството на Мицкоски е в хибриден режим

20 март 2026, 17:20 часа 232 прочитания 0 коментара
Северна Македония под ръководството на Християн Мицкоски и ВМРО-ДПМНЕ продължава да е частично свободна държава и с хибриден режим, става ясно от Доклада за свободата по света през 2025 на американската неправителствена организация Freedom House. Характерно за хибридните или преходните режими на демокрация съчетават демократични и автократични характеристики. С други думи има има демократични институции и демократични избори, но на практика демокрацията е частично ограничена. 

Според доклада Северна Македония има 67 точки, което е сбор от политическите права и гражданските свободи. Само за сравнение България в тази класация е свободна страна.

В доклада се отчита, че Северна Македония продължава да се бори с корупцията и докато медиите и гражданското общество участват в оживен публичен дискурс, журналистите и активистите са изправени пред натиск и сплашване.

Цялата информация за Северна Македония - може да намерите ТУК.

Снимка на екрана: Freedom House

Позицията на Европа не е много по-различна

Класацията на Freedom House идва в момента, в който се разглежда новият проектодоклад на Вайц доведе до заглавия в официоза на властта на югозападната ни съседка "Нова Македония" от рода на "Томас без компас", тъй като докладчикът констатира, че не е постигнат напредък по конституционните изменения за вписване на българите в македонската конституция, както и че въпреки някои положителни реформи, напредъкът в програмата за реформи на ЕС е недостатъчен, особено в ключови области като върховенството на закона, съдебните реформи и борбата с корупция.

Вписването на българите в македонската конституция обаче се бави вече три години, а двустранния протокол е обжалван в македонския конституционен съд.

Само преди дни Европейският парламент прие стратегия за разширяване на Европейския съюз, в която препоръча на Скопие да продължи добросъвестното прилагане на Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество с България от 2017 г. и на Преспанското споразумение с Гърция от 2018 г.

През 2025 г. позицията на Европейския парламент относно напредъка на Република Северна Македония беше ясно очертана, а именно, че присъединяването към ЕС остава въпрос на политическа воля за изпълнение на критериите и поетите ангажименти, както по отношение на извършването на необходимите реформи, така и по отношение на приемането на необходимите конституционни изменения.

Свободата в Западните Балкани

Сърбия има най-лош резултат в региона, като тя има само 53 точки и също се нарежда в категорията страни с частична свобода и хибриден режим на демокрация. 

Босна и Херцеговина е само един пункт по-високо от Сърбия, а Косово, Черна гора и Албания също са частично свободни. 

Макар и Албания да остава в категорията "частично свободна" в доклада тя повишава резултата си до 69 от 100 точки. ака страната се нарежда пред останалите държави от Запазните Балкани.

ОЩЕ: "София си няма друга работа и се занимава с нас": Недоволство в Скопие след български поправки в новия доклад на Вайц

Деница Китанова Отговорен редактор
Западни Балкани Сърбия Албания Freedom House Християн Мицкоски Северна Македония хибриден режим
Още от Балкани
