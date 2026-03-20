Бивш треньор на ЦСКА ще отърве Христо Янев от ненужен на "червените"

Футболистът на ЦСКА Илиан Илиев-младши е все по-близо до трансфер в чужбина през летния трансферен прозорец. Към полузащитника има заявка за проявен сериозен интерес от страна на азербайджанския Сумгаит, воден от бившия треньор на „армейците“ Саша Илич. Именно наставникът познава отлично качествата на българина и настоява за привличането му, твърдят информации на „Блиц“.

Възможен трансфер за Илиев

Причината за интереса към футболиста е изтичащият му на 30 юни договор с “червените”. Това позволява на потенциални кандидати да преговарят с него, а от азербайджанския клуб вече са предприели именно тази стъпка.

Самият Илиев засега запазва спокойствие и не дава прибързан отговор. Той изчаква развоя около бъдещето си в ЦСКА, въпреки че шансовете да остане не изглеждат особено големи.

Интерес към Илиев има и от Казахстан

Интерес към българина има и от страна на клуб от Казахстан, но на този етап той е по-скоро проучвателен. За разлика от него, офертата от Сумгаит е далеч по-конкретна и има потенциал да се превърне в реален трансфер в близките месеци.

Офанзивният халф е възпитаник на школата на Черно море и син на бившия национал и треньор Илиан Илиев. Пристига при "армейците" септември 2024-та след приключването на контракта му с Аполон Лимасол. Изиграва общо 55 мача за ЦСКА, от които има отбелязани пет голови попадения и четири асистенции. Дебютира за националния отбор през март 2021 и има изиграни общо 21 двубоя с цветовете на България.

