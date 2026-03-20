Мечтата на Пеевски "Магазин за хората" завърши 2025 г. на загуба, най-много се харчи за "други разходи"

"Магазин за хората" ЕАД - дружество под шапката на държавата, поискано от санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания лидер на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски и гласувано от кабинета на Росен Желязков официално през лятото на 2025 г., е завършило 2025 г. с отрицателен финансов резултат (по предварителни данни). Загубата е в размер на 284 хиляди лева, съобщава служебният министър на земеделието и храните Иван Христанов, след като му е бил зададен писмен парламентарен въпрос от депутата от ПП-ДБ Мартин Димитров.

Какви са разходите?

Към въпроса има и коментар, че е възможно през различни пера на държавния бюджет и/или през държавни фирми да са правени разходи. Според Христанов - към 2 март 2026 г. сумата, с която "Магазин за хората" разполага в банковата си сметка, е над 4,77 млн. евро (4 773 992, 83 евро - или 9 337 118, 40 лв). Той цитира числото въз основа на получена справка от изпълнителния директор на дружеството.

Съгласно данните от предварителния годишен финансов отчет за 2025 г. на „Магазин за хората“ ЕАД – разходите на дружеството за 2025 г. възлизат на 510 хиляди лева, от които:

Разходи за персонала – 147 хил. лв.;

Разходи за суровини, материали и външни услуги – 179 хил. лв.;

Други разходи – 184 хил. лв.

Къде има "Магазини за хората" и какви?

В изготвената от Съвета на директорите бизнес програма за управление за периода 2025-2030 г. е предвиден етапен модел на развитие на дружеството, като за началния етап е заложено използването на модел с елементи на „магазин в магазина“, партньорства със съществуващи търговски обекти, както и пилотиране на мобилни решения, става ясно от отговора на Иван Христанов.

По информация от дружеството - към настоящия момент „Магазин за хората“ ЕАД е представено в "магазини партньори", както следва:

в следните населени места: гр. Кричим, гр. Куклен, гр. Лъки, гр. Раковски, гр. Хисаря, гр. Калофер, гр. Клисура, гр. Перущица, гр. Пловдив, гр. Садово, гр. Сопот, гр. Стамболийски, гр. Съединение, с. Чалъкови, с. Ахматово, с. Бачково, с. Белозем, с. Богдан, с. Богданица, с. Ведраре, с. Войводиново, с. Голям Чардак, с. Горна Махала, с. Долнослав, с. Драгомир, с. Дуванлии, с. Иганово, с. Искра, с. Калековец, с. Каравелово, с. Кочево, с. Кръстевич, с. Кърнаре, с. Михилци, с. Моминско, с. Новаково, с. Поповица, с. Правище, с. Розино, с. Селци, с. Слатина, с. Столетово, с. Тополово, с. Триводици, с. Трилистник, с. Христо Даново, с. Червен, с. Чешнегирово, с. Ясно поле; 1 пътуващ (мобилен) магазин, който обслужва 7 населени места (с. Руен, с. Скобелево, с. Извор, с. Дедово, с. Чехларе, с. Бабек, с. Свежен), с цел достигане до по-малки и труднодостъпни общности;

който обслужва 7 населени места (с. Руен, с. Скобелево, с. Извор, с. Дедово, с. Чехларе, с. Бабек, с. Свежен), с цел достигане до по-малки и труднодостъпни общности; от 1 март 2026 г. „Магазин за хората“ ЕАД има подписани договори за партньорство с още 2 магазина в с. Конуш и с. Стряма, като от страна на ръководството на дружеството е отбелязано, че в процес на преговори са още 8 договора за партньорство със стационарни обекти в Пловдивска област.

Споровете около "Магазин за хората"

По предварителните разчети - учредяването на дружеството струва 10 милиона лева.

Припомняме, че точката за създаването на държавните магазини, инициирани от лидера на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски, бе в дневния ред на заседанието на кабинета "Желязков" в края на юли 2025 г., преди да отпадне изненадващо. Причината - нужда от допълнителен анализ, обяви тогава премиерът Росен Желязков. Очевидно малко по-късно вече бе наличен такъв и заложеното в бюджет 2025 създаване на държавна хранителна верига магазини стана факт.

Според законовите текстове магазините в тази верига продават преобладаващо храни и други стоки от първа необходимост, които са произведени от български фирми. Търговската надценка на тези стоки е ограничена до 10%.

Предметът на дейността на "Магазин за хората" ЕАД е осъществяване на търговия с хранителни и промишлени стоки, допуснати до българския пазар, като с приоритет се предлагат продукти от български производители. Дружеството осъществява и съпътстващи дейности, свързани с основната му търговска функция, както и други дейности, незабранени от закона.

Целта на дружеството е да осигури приоритетен достъп до български стоки на достъпни цени за потребителите и за социално ориентирана търговия, особено в по-малките населени места. Очаква се намаляване зависимостта от вносни стоки на българския пазар, аргументираха се от правителството при одобряването на веригата.

Дружеството "Магазин за хората" разполага с близо 4,8 млн. евро в банковата си сметка и финансовият му резултат за първите месеци на 2026 г. е по-добър от предвидения в одобрения бизнес план, аргументират се от държавната компания в отговор на обявената от служебния министър на земеделието готовност да закрие дружеството, ако проверка установи липса на социална функция и изкривяване на пазара: "Магазин за хората" отговори на заплахите за закриване: Резултатите ни са неочаквано добри!.

Самият Христанов изтъкна, че за тази година се очаква "Магазин за хората" да има "около 37 млн. приходи, които не знам как ще се постигнат. Очаква се някаква печалба при този нискоразходен модел едва при 110 млн. приходи", обясни земеделският министър и добави, че в папките, които е изискал, има доста липси.

„Работата на държавата е да създава равни условия, а не да влиза на пазара“, категоричен е той.

