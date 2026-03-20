Борисов с нова изненада - дава интервю пред Мон Дьо

Медийната кампания на Бойко Борисов в навечерието на изборите навлиза в нова посока - този път с участие в лайфстайл формат. Лидерът на ГЕРБ ще се появи в студиото на Мариян Станков - Мон Дьо по Нова телевизия, където ще бъде част от новия проект "Изборът на България: Портрети на властта".

От телевизията обявиха, че предаването ще съчетава политически разговори с по-личен, портретен подход, характерен за стила на водещия. В същия формат участие ще вземе и съпредседателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев, за когото това ще бъде първа поява в подобен тип интервю.

Мон Дьо е познат с разговорите си в по-интимен и изповеден тон, в които обичайно участват актьори, музиканти, спортисти и популярни личности от шоубизнеса. Именно затова включването на водещи политически фигури в този тип среда бележи отчетлива промяна в комуникационния подход.

Обиколката на Борисов

За Борисов това е поредна стъпка в трансформацията на медийната му стратегия. След период, в който избягваше класическите телевизионни участия и разчиташе основно на живи включвания в социалните мрежи, в последните седмици той се насочи към серия от дълги интервюта в различни платформи.

Сред тях са разговори с Явор Дачков в "Гласове", с Галя Прокопиева и Ивайло Станчев в "Капитал", с Мартин Карбовски в неговия YouTube канал, както и участие при Кристина Патрашкова в "Без филтър".

На този фон единственото му участие в класическо публицистично телевизионно предаване досега остава интервюто при Цветанка Ризова по bTV.