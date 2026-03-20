Църковен празник на 21 март: Какво НЕ трябва да правите утре, за да не привлечете негативна енергия в живота си

Утре, 21 март, в църковния календар е празникът на свети монах Яков Изповедник, епископ Катанийски в православния календар. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този църковен празник.

Свети Яков, епископ на Катания (град Катания на остров Сицилия), е почитан като достопочтен изповедник на християнската вяра - църковен йерарх, който по време на трудния период на иконоборство смело отстоява православното учение за почитането на светите икони и отдава живота си за него.

От ранна възраст Яков се стремял към аскетичен, подвижнически живот. Той напуснал света и дал монашески обети в Студийския манастир, където се посветил на тежки трудове, пост, молитва и изучаване на Светото писание. Именно тези добродетели го направили достоен за пастирско служение.

Благочестив и образован в богословието, Яков е въздигнат в сан епископ на Катания, епархия, надзираваща църквите в Сицилия. Като епископ той ревностно проповядвал православната вяра, наставлявал паството си и утвърждавал благочестие и любов към Божиите истини в сърцата на хората.

През VIII век император Константин V Копроним въвежда тежки гонения срещу Православната църква, особено срещу почитането на светите икони. Свети Яков категорично отказва да се отрече от почитането на изображенията на Христос и светците, което го поставя в опозиция на имперската политика. Заради непоколебимостта си той е арестуван, жестоко бит, гладуван и държан в затвора, за да бъде принуден да се отрече от истината на вярата.

Въпреки тежките мъчения и преследвания, светият епископ не се отрекъл от изповедта си. Заради предаността си към Христос бил осъден на изгнание, където Яков завършил земния си път. Той се отправил към Господа около 756 г., оставяйки след себе си пример за непоколебима вярност и любов към Бога дори в страданието.

Народни поличби, традиции, обичаи и забрани за 21 март

Ако денят на 21 март е топъл, пролетта ще бъде ранна и топла. Вярва се, че каквото е времето на 21 март, такова ще бъде и в края на пролетта.

Какво не трябва да правите утре? Според общоприетото поверие, на този ден не бива да се карате или да желаете зло на някого - всяка негативна енергия непременно ще ви се върне с двоен удар.

Какво можеш да направиш утре? В православието е обичайно на този ден да се обръщаме към светците, почитани в църковния календар, молейки ги за защита, изцеление, духовна подкрепа и сила за понасяне на житейските трудности. Молитвата днес особено помага за укрепване на вярата и изпълване на сърцето с мир.

