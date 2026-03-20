Старт на репетициите на един от най-мащабните проекти в Народния театър този сезон

Едно от най-разпознаваемите режисьорски имена на Балканите Слободан Унковски започна репетиции в Народен театър "Иван Вазов". Работата му бележи началото на следващия голям проект на първата ни сцена – "Скъперникът" по Молиер, чиято премиера се очаква в края на май. С участието на близо 30 актьори от трупата, спектакълът е сред най-мащабните проекти в програмата на театъра този сезон. Подходът на Унковски към класическия текст обещава среща между Молиеровата комедия и съвременното общество – в свят, в който темите за парите, властта и човешките отношения остават вечно актуални.

В спектакъла участват Георги Мамалев, Валентин Ганев, Ненчо Костов, Михаил Петров, Александра Свиленова, Мартин Димитров, Ева Тепавичарова, Параскева Джукелова, Ирина Митева, София Бобчева, Христо Терзиев, Явор Вълканов, Иван Николов, Мартина Пенева, Александър Тонев, Кремена Славчева, Васил Драганов, Александър Кънев, Владислава Николова, Христо Чешмеджиев, Гергана Змийчарова, Антония Кундакова, Дарина Радева, Деян Ангелов, Дарин Ангелов, Слав Бистрев, Жорж Паликарски, Николай Казаков, Ивайло Флоров.

"Скъперникът" е една от емблематичните комедии на Молиер, написана през 1668 г. Действието се разгръща в рамките на един ден в дома на Арпагон, парижки богаташ, превърнал се в архетип на алчността. Макар първоначално посрещната хладно, пиесата днес е сред най-често поставяните заглавия в "Комеди Франсез". Постановката на Унковски ще стъпи върху богатата традиция на текста, но ще търси и актуалните му измерения чрез средствата на комедията, фарса и сатирата.

"С този проект Народният театър отново заявява амбицията си да съчетава силна трупа, международни имена и мащабни сценични проекти – формула, която превръща всяка нова премиера в дългоочаквано културно събитие", казва директорът на театъра Васил Василев.

Слободан Унковски

Слободан Унковски е сред водещите европейски режисьори с дългогодишна международна кариера, включваща работа в театри в Скопие, Любляна, Белград, Висбаден, Бостън и редица други културни центрове. Носител на множество награди, той е познат и като педагог, формирал поколения актьори и режисьори. "Скъперникът" ще бъде неговият първи спектакъл в България.

Творческият екип на постановката включва преводачите Светлана Панчева и Георги Куфов, драматурга Диана Колоини, сценографа Миодраг Табачки, костюмографа Александар Ношпал, композитора Ирена Попович Драгович и хореографа Антигона Гира.