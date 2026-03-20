Преди конгреса на БФС: Фурнаджиев коментира титлата и ситуацията в БОК

Вицепрезидентът на Български футболен съюз и председател на Българската федерация по биатлон Атанас Фурнаджиев коментира основните теми преди предстоящия конгрес на Футболната централа. Той подчерта, че една от целите на събитието е уставът на организацията да бъде синхронизиран с изискванията на ФИФА и УЕФА, както и да бъде направен отчет за свършената работа и да се приеме бюджетът за следващата година.

Напрежение в борбата за купата

Фурнаджиев се спря и на борбата за титлата в Първа лига. Според него надпреварата не се свежда единствено до Левски и Лудогорец. По думите му в битката за първото място са намесени още два отбора – ЦСКА и ЦСКА 1948. Така, според него, реално четири тима имат шанс за златото. Той призна, че в клубовете има напрежение, но подчерта, че задачата на футболния съюз е да гарантира честна игра и успехът да бъде решаван единствено на терена.

Бъдещето на Българския олимпийски комитет

Фурнаджиев коментира и ситуацията около Българския олимпийски комитет. Той обясни, че предстои заседание на Управителния съвет, на което ще бъде избран нов представляващ организацията в Търговския регистър. Вицепрезидентът на БФС обаче категорично заяви, че няма нито желание, нито възможност да заеме тази позиция.

По отношение на бъдещото заседание той уточни, че към момента няма информация за конкретна дата. Фурнаджиев припомни, че настоящият председател Стефка Костадинова все още представлява комитета и именно тя трябва да насрочи събирането на Управителния съвет.

Той добави още, че казусът е обект на съдебни процедури и поради големия обществен интерес е важно делата да бъдат разгледани възможно най-бързо, за да се стигне до окончателно решение.

