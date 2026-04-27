Двама от асовете на Лудогорец отпаднаха за реванша срещу ЦСКА за Купата

Централният защитник Едвин Куртулуш и крилото Кайо Видал отпадат заради травми от състава на Лудогорец за гостуването на ЦСКА от полуфиналите на турнира за Купата на България по футбол, съобщиха от лагера на разградчани. Двубоят е на 29 май (сряда) от 19:00 часа на Националния стадион „Васил Левски“.

Двамата няма да бъдат на разположение на старши треньора Пер-Матиас Хьогмо за двубоя в София в сряда. Видал е с травма от мача за първенство срещу Левски на 5 март и оттогава не е играл.

Кутулуш също не е готов за игра след мускулно разтежение, което получи при загубата от ЦСКА 1948 в Първа лига в събота, когато беше заменен принудително малко преди средата на първото полувреме.

ЦСКА спечели първия мач в Разград с 2:1.

ОЩЕ: ЦСКА излезе с много остра позиция часове преди мача на сезона с Лудогорец