Двама от асовете на Лудогорец отпаднаха за реванша срещу ЦСКА за Купата

27 април 2026, 16:49 часа 697 прочитания 0 коментара

Централният защитник Едвин Куртулуш и крилото Кайо Видал отпадат заради травми от състава на Лудогорец за гостуването на ЦСКА от полуфиналите на турнира за Купата на България по футбол, съобщиха от лагера на разградчани. Двубоят е на 29 май (сряда) от 19:00 часа на Националния стадион „Васил Левски“.

Двамата няма да бъдат на разположение на старши треньора Пер-Матиас Хьогмо за двубоя в София в сряда. Видал е с травма от мача за първенство срещу Левски на 5 март и оттогава не е играл.

Кутулуш също не е готов за игра след мускулно разтежение, което получи при загубата от ЦСКА 1948 в Първа лига в събота, когато беше заменен принудително малко преди средата на първото полувреме.

ЦСКА спечели първия мач в Разград с 2:1.

Бойко Димитров Отговорен редактор
ЦСКА Купа на България Лудогорец Кайо Видал Едвин Куртулус
