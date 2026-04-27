ЦСКА излезе с много остра позиция часове преди мача на сезона с Лудогорец

Ръководството на ЦСКА излезе с много остра позиция часове преди реванша с Лудогорец от полуфиналите на турнира за Купата на България. „Червените“ са възмутени от назначението на Георги Давидов за главен съдия на сблъсъка с „орлите“, както и от назначението на Волен Чинков за отговорник за системата за видеонаблюдения. Затова и от „армейския“ клуб призоваха Съдийската комисия към БФС да ревизира решението си и да смени реферската бригада.

От ЦСКА обясниха подробно защо не искат Георги Давидов и Волен Чинков да изпълняват отредените им функции в предстоящия мач с Лудогорец. Шефовете на столичния гранд поиска мачът да бъде ръководен от некомпрометирани рефери от „младата вълна“. Ако това не се случи, то „армейците“ ще бъдат принудени да приемат, че „Съдийската комисия не прилага обективен критерий при назначенията, за да обслужи нечии интереси“.

„ПФК ЦСКА изразява категоричното си възмущение и недоумение от назначението на съдийска бригада начело с Георги Давидов, както и с Волен Чинков в екипа, който ще отговаря за системата VAR, за предстоящия реванш от полуфиналите за Купата на България срещу Лудогорец на 29 април“.

„Нека да сме пределно ясни: ПФК ЦСКА категорично настоява за смяна на съдийския състав за реванша срещу Лудогорец и назначението на некомпрометирани рефери от младата вълна, доказали нееднократно през настоящата кампания, че се справят отлично във възловите срещи. Считаме, че само така ще бъдат спазени принципите на феърплея и честната игра. ЦСКА не желае помощ, а коректно и обективно съдийство, което да отразява на 100 % събитията на игралния терен! В противен случай ще бъдем принудени да приемем, че Съдийската комисия не прилага обективен критерий при назначенията, за да обслужи нечии интереси“, се казва в част от позицията на ЦСКА.

