Един от "майсторите" на Цветомир Найденов изпадна зад борда

Един от "майсторите" на Цветомир Найденов в ЦСКА 1948 изпадна зад борда. От лагера на "червените" обявиха раздялата с халфа на отбора Уилям Фонкеу, като уточниха, че това става по взаимно съгласие. Той изигра само 12 мача за първия тим на ЦСКА 1948, като записа двубои и за дубъла, но така и не успя да се наложи в състава.

ЦСКА 1948 се раздели с Уилям Фонкеу

"Благодарим ти, Уилям Фонкеу! ЦСКА и полузащитникът се разделиха по взаимно съгласие. Фонкеу винаги показа характер и борбеност на терена с червената фланелка. Клубът му пожелава здраве и успехи в бъдещите му предизвикателства!", написаха от ЦСКА 1948 на страницата си.

25-годишният Уилям Фонкеу е с белгийско гражданство, но със сенегалски корени. Преди ЦСКА 1948 той имаше вече опит в България, като защитава цветовете на Черноморец (Балчик) и Хебър. В Белгия е играл за Ла Лавуер и Мандел Юнайтед. През настоящия сезон игра в 5 мача за тима, воден от Иван Стоянов, в които записа 266 минути на терена.

