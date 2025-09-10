Войната в Украйна:

Един от "майсторите" на Цветомир Найденов изпадна зад борда

10 септември 2025, 13:30 часа 515 прочитания 0 коментара
Един от "майсторите" на Цветомир Найденов в ЦСКА 1948 изпадна зад борда. От лагера на "червените" обявиха раздялата с халфа на отбора Уилям Фонкеу, като уточниха, че това става по взаимно съгласие. Той изигра само 12 мача за първия тим на ЦСКА 1948, като записа двубои и за дубъла, но така и не успя да се наложи в състава.

"Благодарим ти, Уилям Фонкеу! ЦСКА и полузащитникът се разделиха по взаимно съгласие. Фонкеу винаги показа характер и борбеност на терена с червената фланелка. Клубът му пожелава здраве и успехи в бъдещите му предизвикателства!", написаха от ЦСКА 1948 на страницата си. 

25-годишният Уилям Фонкеу е с белгийско гражданство, но със сенегалски корени. Преди ЦСКА 1948 той имаше вече опит в България, като защитава цветовете на Черноморец (Балчик) и Хебър. В Белгия е играл за Ла Лавуер и Мандел Юнайтед. През настоящия сезон игра в 5 мача за тима, воден от Иван Стоянов, в които записа 266 минути на терена. 

Стефан Йорданов
