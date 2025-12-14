Разкриха основната цел в трансферната селекция на Левски

Ръководството на Левски е избистрило своя основен приоритет за зимния трансферен прозорец. Основна цел за "сините" ще бъде привличането на още един нападател, пишат колегите от "Мач Телеграф". Според информацията старши треньорът Хулио Веласкес настоява от лятото за по-лек нападател, който умее да бележи. Смяташе се, че на "Герена" може да решат този въпрос с Шанде от Спартак Варна.

В Левски търсят лек нападател

Оказва се обаче, че подобен трансфер не е сигурен с оглед на многото кандидати за фланговия състезател. През последната седмица от столичния гранд са гледали и коментирали играчи, които са им били предложени или са били набелязани от скаутите Красимир Петров и Георги Коруджиев по време на техните мисии в Нидерландия, Франция и Португалия.

"Сините" искат да имат конкурент на Мустафа Сангаре. Националът на Мали през лятото прие да остане в Левски, вместо да бъде продаден с условието, че ще бъде пуснат при добра оферта през зимата. Твърди се обаче, че в момента въобще не мисли за трансфери, защото бил много щастлив, че "сините" са на първо място и искал да остане. Левски разполага и с Борислав Рупанов, но на "Герена" са наясно, че трябва да разполагат с по-сериозна мощ в атака, ако искат да запазят първото си място през пролетта.

ОЩЕ: Васил Божков: Не мога да опростя дълга на Левски