Станислав Генчев за ЦСКА: Не се сещам да са имали положения, направихме им два предколедни подаръка

13 декември 2025, 20:51 часа 196 прочитания 0 коментара
Наставникът на Локомотив София Станислав Генчев даде мнението си след поражението от ЦСКА с 1:2, дошло след обрат. "Железничарите" отпаднаха на 1/8-финалната фаза на Купата на България, а Генчев не скри, че го е яд, тъй като смята, че "червените" не самила положения в мача. Според бившия треньор на Левски, ЦСКА е получил два предколедни подаръка, визирайки двете им попадения, тъй като е на мнение, че са дошли след груби грешки на Локомотив.

Единият гол на ЦСКА падна след автогол на футболист на Локо София, а вторият пък бе красиво попадение на Бруно Жордао, но при него Генчев смята, че тимът му е можел да изчисти по-добре топката. "Поздравявам футболистите за начина, по който изиграха мача. Бяхме с много тежък жребий срещу един от най-добрите отбори. Не се сещам да са имали положения. Направихме два предколедни подаръка на ЦСКА. Първо автогол, а след това фамозен гол, но ние подарихме топката на Жордао", каза Генчев.

"Когато един отбор поведе, повечето футболисти мислят как да запазят резултата, а не да победим. Такива указания не сме давали. През второто полувреме се прибрахме много, но въпреки това пак направихме няколко контраатаки. Пак казвам - подарихме два гола на ЦСКА, който е във форма. Когато играем срещу отбор като ЦСКА, се изисква убийствена ефективност. Ясно е, че няма да имаме 10 положениия. Ако не бяха тези елементарни грешки, и един гол щеше да ни стигне. Много ме е яд, но няма какво да се направим", добави още той.

"Като резултати и класиране представянето ни е в рамките на очакванията. Продлжителна селекция, голмайсторът е контузен... Завършихме с добра серия. През втория полусезон съм убеден, че отборът ще се представя много по-добре като игра и резултати. Не е клише, че един треньор се нуждае от време. Няма да има сериозни движения на трансферния пазар. Ще привлечем най-много двама. Двама-трима ще са и напусналите. Ръководството ни постави цел да сме в първата осмица и се движим по график", завърши Генчев, цитиран от Sportal.

Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
ЦСКА Локомотив София Купа на България Станислав Генчев
