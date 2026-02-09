Любопитно:

Арестуваха футболист на ЦСКА

09 февруари 2026, 11:01 часа 123 прочитания 0 коментара
Футболистът на ЦСКА Давид Пастор бе задържан от органите на реда, след като бе хванат да шофира в нетрезво състояние в София. Инцидентът се е случил около 02:00 часа след полунощ в района на бул. "Симеоновско шосе", съобщава NOVA. По данни на разследващите футболистът не е спрял на червен светофар, след което е предизвикал леко ПТП с паркиран автомобил.

Какво показа дрегерът?

Пристигналият на място екип на полицията е тествал играча с дрегер, който е отчел 2.32 промила алкохол.

Той е задържан за срок от 24 часа, като предстои материалите по случая да бъдат докладвани на прокуратурата.

Очаквайте подробности!

Ивайло Анев
