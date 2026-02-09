МВР и прокуратурата разкриват първи детайли за трагедията "Петрохан"

За първи път МВР и прокуратурата ще дадат съвместен брифинг по случая "Петрохан" в понеделник от 15:30 часа. Брифингът ще се проведе в сградата на Главна дирекция "Национална полиция" на бул. „Александър Малинов" №1, съобщава пресцентърът на Апелативната прокуратура в София.

Иначе продължава разследването на тежкото престъпление във Врачанския балкан, след като в неделя бяха открити още три тела в кемпер в труднодостъпна местност край връх Околчица. bTV публикува кадри от операцията по преместването на кемпера от върха до един от специалните паркинги на полицията, където огледите ще продължат.

Косвено властите вчера потвърдиха, че откритите тела са на Ивайло Калушев, 22-годишния Николай Златков и 15-годишното момче, поверено на Калушев. Снощи и огледът на място е приключил малко преди полунощ и кемперът на собствен ход е бил откаран в близкия паркинг на полицията.

Кемперът е изключително модерен – високопроходим, на двете му врати има стикери с надпис „Европейска рейнджър федерация“.

Кемперът с трима души вътре не се е придвижил по официалния път за Околчица. Оказва се, че движението му може да се осъществи много бързо от бившата хижа „Петрохан“, през селата Дружево, Миланово, хижа „Пършевица“, за да стигне до Врачанския Балкан.

