Нарочен от Левски за "плах съдия" ще свири дербито с Лудогорец в Разград

09 февруари 2026, 11:18 часа 361 прочитания 0 коментара
Голямото дерби между Лудогорец и Левски от 1/4-финалите за Купата на България бе поверено на Волен Чинков - арбитър, който в миналото е бил критикуван от ръководството на "сините" за това, че действа "плахо". Помощници на Чинков са Денис Соколов и Георги Дойнов, а четвърти съдия е Георги Давидов. На ВАР пък ще отговаря Стоян Арсов, с помощник Геро Писков. Съдийски наблюдател е Георги Нарлев.

Повериха Лудогорец - Левски на Волен Чинков

Среата между Лудогорец и Левски ще се изиграе на стадион "Хювефарма Арена" в Разград на 12 февруари, четвъртък, от 18:00 часа. Мачът е с огромен залог и за двата клуба, особено след като миналата седмица разградчани нанесоха загуба на "сините" на финала за Суперкупата на България. Сега всичко отново ще се решава в един мач, и то в Разград, като победителят ще се класира директно за 1/2-финалната фаза.

Волен Чинков

През 2023 година Левски излезе с позиция срещу Чинков след визита на Локомотив Пловдив. Тогава "сините" написаха следното по адрес на рефера: "Обръщаме внимание на един тревожен факт, на който станахме свидетели по време на двубоя между "Локомотив“ (Пловдив) и "Левски“ на "Лаута“. На ваше разположение сме предоставили извадка от ситуации през второто полувреме, в които общото загубено време от смени и прекъсвания на играта за оказване на медицинска помощ е 12 минути.

На фона на всичко това, главният рефер Волен Чинков назначи само 3 минути продължение на срещата. С това не искаме да оправдаем загубата на "Левски“, но искаме да обърнем внимание, че подобни плахи прояви на съдиите не помагат с нищо на футбола, след като само в рамките на последните дни в европейските клубни турнири станахме свидетели на огромни продължения при далеч по-малко накъсвания на играта.

Надяваме се искрено да бъдат взети мерки и съдиите да проявяват по-голяма смелост, независимо от резултата на терена", гласеше още позицията на Левски от 2023-та. Припомняме, че преди мача за Суперкупата срещу Лудогорец от Левски негодуваха срещу съдийските назначения, като Наско Сираков заяви, че това не е случаен акт.

Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
