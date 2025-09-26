Фаворитите за трофея изтеглиха лесен жребий за 1/16-финалите на Купата на България

С гостуване в Перник или Пазарджик ще започне Левски участието си в турнира за Купата на България този сезон. Това отреди тегления преди минути жребии. На 1/16-финалите "сините" ще срещнат победителя от двубоя между третодивизионния Металург и втородивизионния Хебър. Лудогорец пък ще започве защитата ана трофея с един измежду Ловеч и Черноморец Бургас. Двата тима играят помежду си във вткория предваритеблен кръг. На пръв поглед лесен изглежда и жребият на ЦСКА. Финалистът от миналото издание ще чака развръзката в Попово, където местния Черноломец приема втородивизионния Севлиево.

Втори предварителен кръг:

Спартак Пд - Пирин Благоевград

Бдин Видин - Етър

Черноломец Попово - Севлиево

Партизан Червен Бряг - Миньор Перник

Ком Берковица - Янтра

Ямбол - Вихрен Сандански

Рилски спортист - Беласица

Ловеч - Черноморец 1919 Бургас

Ботев Нови Пазар - Спортист Своге

Хаково - Спартак Пл

Витоша Бистрица - Локомотив ГО

Септември Тервел - Марек

Бенковски-Исперих - Дунав

Германея - Фратрия

Металург Перник - Хебър

Загорец - почива

Мачовете от този етап ще се играят в периода 8-14 октомври

1/16 - финали:

Партизан Червен Бряг/Миньор Перник - Черно море

Бдин Видин/Етър - Добруджа

Ком Берковица/Янтра - ЦСКА 1948

Рилски спортист/Беласица - Локомотив Сф

Хаково/Спартак Пл - Ботев Пловдив

Ямбол/Вихрен Сандански - Спартак Вн

Металург Перник/Хебър - Левски

Германея/Фратрия - Арда

Септември Тервел/Марек - Монтана

Спартак Пд/Пирин Благоевград - Славия

Бенковски-Исперих/Дунав - Локомотив Пд

Ботев Нови Пазар/Спортист Своге - Септември София

Черноломец Попово/Севлиево - ЦСКА

Витоша Бистрица/Локомотив ГО - Берое

Ловеч/Черноморец 1919 Бургас - Лудогорец

Загорец - Ботев Враца

Мачовете от този етап ще се играят в периода 28-30 октомври. / БГНЕС