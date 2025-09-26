Фаворитите за трофея изтеглиха лесен жребий за 1/16-финалите на Купата на България

С гостуване в Перник или Пазарджик ще започне Левски участието си в турнира за Купата на България този сезон. Това отреди тегления преди минути жребии. На 1/16-финалите "сините" ще срещнат победителя от двубоя между третодивизионния Металург и втородивизионния Хебър. Лудогорец пък ще започве защитата ана трофея с един измежду Ловеч и Черноморец Бургас. Двата тима играят помежду си във вткория предваритеблен кръг. На пръв поглед лесен изглежда и жребият на ЦСКА. Финалистът от миналото издание ще чака развръзката в Попово, където местния Черноломец приема втородивизионния Севлиево.
Втори предварителен кръг:
- Спартак Пд - Пирин Благоевград
- Бдин Видин - Етър
- Черноломец Попово - Севлиево
- Партизан Червен Бряг - Миньор Перник
- Ком Берковица - Янтра
- Ямбол - Вихрен Сандански
- Рилски спортист - Беласица
- Ловеч - Черноморец 1919 Бургас
- Ботев Нови Пазар - Спортист Своге
- Хаково - Спартак Пл
- Витоша Бистрица - Локомотив ГО
- Септември Тервел - Марек
- Бенковски-Исперих - Дунав
- Германея - Фратрия
- Металург Перник - Хебър
- Загорец - почива
Мачовете от този етап ще се играят в периода 8-14 октомври
1/16 - финали:
- Партизан Червен Бряг/Миньор Перник - Черно море
- Бдин Видин/Етър - Добруджа
- Ком Берковица/Янтра - ЦСКА 1948
- Рилски спортист/Беласица - Локомотив Сф
- Хаково/Спартак Пл - Ботев Пловдив
- Ямбол/Вихрен Сандански - Спартак Вн
- Металург Перник/Хебър - Левски
- Германея/Фратрия - Арда
- Септември Тервел/Марек - Монтана
- Спартак Пд/Пирин Благоевград - Славия
- Бенковски-Исперих/Дунав - Локомотив Пд
- Ботев Нови Пазар/Спортист Своге - Септември София
- Черноломец Попово/Севлиево - ЦСКА
- Витоша Бистрица/Локомотив ГО - Берое
- Ловеч/Черноморец 1919 Бургас - Лудогорец
- Загорец - Ботев Враца
Мачовете от този етап ще се играят в периода 28-30 октомври. / БГНЕС
Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.