Войната в Украйна:

Фаворитите за трофея изтеглиха лесен жребий за 1/16-финалите на Купата на България

26 септември 2025, 13:08 часа 405 прочитания 0 коментара
Фаворитите за трофея изтеглиха лесен жребий за 1/16-финалите на Купата на България

С гостуване в Перник или Пазарджик ще започне Левски участието си в турнира за Купата на България този сезон. Това отреди тегления преди минути жребии. На 1/16-финалите "сините" ще срещнат победителя от двубоя между третодивизионния Металург и втородивизионния Хебър. Лудогорец пък ще започве защитата ана трофея с един измежду Ловеч и Черноморец Бургас. Двата тима играят помежду си във вткория предваритеблен кръг. На пръв поглед лесен изглежда и жребият на ЦСКА. Финалистът от миналото издание ще чака развръзката в Попово, където местния Черноломец приема втородивизионния Севлиево.

 

Втори предварителен кръг:

  • Спартак Пд - Пирин Благоевград
  • Бдин Видин - Етър
  • Черноломец Попово - Севлиево
  • Партизан Червен Бряг - Миньор Перник
  • Ком Берковица - Янтра
  • Ямбол - Вихрен Сандански
  • Рилски спортист - Беласица
  • Ловеч - Черноморец 1919 Бургас
  • Ботев Нови Пазар - Спортист Своге
  • Хаково - Спартак Пл
  • Витоша Бистрица - Локомотив ГО
  • Септември Тервел - Марек
  • Бенковски-Исперих - Дунав
  • Германея - Фратрия
  • Металург Перник - Хебър
  • Загорец - почива

Мачовете от този етап ще се играят в периода 8-14 октомври

Лудогорец, Купата на България 2025 година

1/16 - финали:

  • Партизан Червен Бряг/Миньор Перник - Черно море
  • Бдин Видин/Етър - Добруджа
  • Ком Берковица/Янтра - ЦСКА 1948
  • Рилски спортист/Беласица - Локомотив Сф
  • Хаково/Спартак Пл - Ботев Пловдив
  • Ямбол/Вихрен Сандански - Спартак Вн
  • Металург Перник/Хебър - Левски
  • Германея/Фратрия - Арда
  • Септември Тервел/Марек - Монтана
  • Спартак Пд/Пирин Благоевград - Славия
  • Бенковски-Исперих/Дунав - Локомотив Пд
  • Ботев Нови Пазар/Спортист Своге - Септември София
  • Черноломец Попово/Севлиево - ЦСКА
  • Витоша Бистрица/Локомотив ГО - Берое
  • Ловеч/Черноморец 1919 Бургас - Лудогорец
  • Загорец - Ботев Враца

Мачовете от този етап ще се играят в периода 28-30 октомври. / БГНЕС

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Дария Александрова
Дария Александрова Отговорен редактор
ЦСКА Левски Купа на България Лудогорец информация 2025
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес