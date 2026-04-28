Феновете на Славия отговориха на Венци Стефанов: Как се продава нещо, което не е твое?

Част от феновете на Славия отговориха на президента на клуба Венцеслав Стефанов след грозния скандал между двете страни по време на двубоя срещу Ботев Враца през уикенда. Тогава привържениците скочиха на боса на „белите“ и го призоваха да напусне клуба. Самият той пък отговори като направи жест с ръка, който приличаше на рязане на глава. След края на мача страстите се пренесоха и на паркинга пред стадион „Александър Шаламанов“ в София.

Напрежението в Славия се покачва

Вчера Венцеслав Стефанов обяви, че продава Славия, тъй като му е писнало да се занимава с „отрепки и глупости“. Реакцията на феновете на тима не закъсня като те са пратили отворено писмо до редакцията на колегите от „Спортал“.

Публикуваме писмото без редакторска намеса:

„Как се продава нещо което не е твое, Венци? Господин Стефанов, Ако можем да Ви наречем господин изобщо след вчерашните Ви жестове и прояви на агресия. На тези години ние съжалявяме Вас за инфантилното поведение. Да, дойдохте, но "режехте глави и заплашвахте" деца на по 15г. Поведението Ви не изглеждаше отстрани като да искахте да поговорим. Как след всичко излъчено в ефир имате наглоста за пореден път да петните феновете??? Как един журналист нямаше смелостта да попита за въпростния жест??? Останали били безмълвни, но ние няма!!!“.

„А до здравето през последните 30години, и ние сме си го остави ли там - на стадиона в надежди за нещо по-добро. В типичния си глуповат стил говорите за раздаване на "огромната" сума от 20 евро, с които някой е бил стимулиран да протестира. Любовта към Славия и омразата към "ръководството" не се е измервала и никога няма да се измерва с пари!!!Хората вече и пари да им се дават не стъпват, защото ги изгонихте. Отностно някакво кафене,което сме искали-паметта пак Ви изневерява. Миналата седмица беше магазина, сега кафене сме искали. Поне лъжите гледайте да са едни и същи!“.

„За футболистите хубаво, че само разбор им се прави. В любимия ви Левски ги и събличат! До миналия месец не знаехте кой е официалния фен магазин на клуба и кой „поддържа“ страницата на клуба, днес вече „Фейсбук“ ползвате. Това е чудесно! Значи до Вас благодарение на вашите „ушета“ достига всичко което искаме да изкажем“.

„А за съда - да, определено ще се видим там!!! Вместо да продължавате да натоварвате славистите с присъствието си и лъжите които бълвате, е най-добре да се оттеглите в пенсия! По-добре късно отколкото никога!!! Щетите от "великото Ви управление" могат да бъдат оправени макар и трудно. Славизмът не е бизнес!!! Завършваме с един риторичен въпрос : Как се продава нещо, което не е твое?“, се казва в писмото на „белите“ фенове.

