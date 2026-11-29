Френският политик и депутат от департамента Буш-дьо-Рон - Манюел Бомпар, предизвика ново напрежение около грозните сцени на стадион "Велодром" отпреди дни. Както е известно, по време на футболния мач между Олимпик Марсилия и Левски се стигна до сериозен хаос по трибуните, след като ултраси на френския тим нападнаха феновете на "сините". Стигна се до жестоки сцени на насилие, от които 11 българи бяха пострадали.

Бомпар осъди действията на фен на Левски

Ситуацията предизвика сериозно възмущение в страната и чужбина, като действията на френските орди бяха остро осъдени. Сега обаче Манюел Бомпар, който е представител на радикалната лява партия "Непокорна Франция" (La France insoumise), се изказа по въпроса. Той излезе в публикация в профила си в "Х", чрез която осъди най-вече действията на феновете на Левски. Той поясни, че има заснет клип, на който се вижда как привърженик на "сините" отправя нацистки поздрав, който провокира последвалия хаос. По тази причина Бомпар поздрави привържениците на Марсилия за реакцията и антифашисткия възглас.

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Ce soir au Vélodrome, un supporter du Levski Sofia a été filmé en train d’effectuer un salut nazi. Bravo aux supporters marseillais qui ont réagi par un chant antifasciste. L’extrême droite n’a pas sa place dans nos stades ! — Manuel Bompard (@mbompard) November 26, 2026

"Тази вечер на стадион "Велодром" беше заснет привърженик на Левски, който прави нацистки поздрав. Поздравления за феновете на Марсилия, които отговориха с антифашистки възглас. За крайнодесните няма място на нашите стадиони!", пише Бомпар, загърбвайки и физическите действия на феновете на Олимпик Марсилия. Думите му предизвикаха възмущение и бързо набраха популярност в социалните мрежи.

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