По време на нападението на ултрасите на Олимпик Марсилия срещу привърженици на Левски се стигна до момент, който бързо обиколи социалните мрежи. Гледката как един от феновете на "сините" защитава жена по време на хаоса на "Велодром" привлече вниманието на обществото. На кадрите се вижда как въпросният мъж е застанал с гръб, в опит да защити дамата, и поема всички удари. Впоследствие се оказа, че този определен от хората като герой е Викторио Младенов.

Младенов с позиция за геройската си проява на "Велодром"

Действията му се превърнаха за пример, а доброволец от фондацията "Ела и ти" дори предложи Младенов да бъде награден с държавен орден. Самият той излезе с публикация в профила си в социалните мрежи, чрез която благодари на всички за съобщенията и вниманието. Младенов подчерта, че не се смята за герой и вярва, че всеки на негово място би постъпил по същия начин. За финал той отправи силно послание към хората.

ОЩЕ: Окървавени фенове на "Левски" пазят жена от подивелите орди на Олимпик "Марсилия" (ВИДЕО)

"Приятели, Пиша тези редове, за да ви благодаря от сърце за хилядите съобщения, обаждания и молитви през последните дни. Подкрепата, която получавам от вас – от "синята" общност и от съвсем непознати хора в цяла България ми дава огромна сила. В онзи ад на "Велодром" нямах време да мисля. Направих единственото, което сърцето и съвестта ми подсказаха. Не се смятам за герой. Вярвам, че всеки човек на мое място би постъпил по същия начин. Благодаря на лекарите, на близките ми, на клуба и на всички институции и хора, които помогнаха да се приберем у дома. Насилието няма място нито на стадиона, нито никъде другаде. Пазете се и не оставайте безразлични един към друг! Само Левски!", написа той в профила си във "Фейсбук".

ОЩЕ: Ултраси от Серия А осъдиха нападателите от "Велодром"