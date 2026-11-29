Старши треньорът на ЦСКА Маркус Гиздол въвежда строга дисциплина в редиците на "червените". След идването му на стадион "Българска армия" наблюдаваме коренна промяна както играта на тима, така и в титулярния състав.

Маркус Гиздол налага желязна дисциплина в ЦСКА и вади от състава трима играчи

Германецът е известен с това, че отдава особено внимание на тактическата дисциплина. Той отказва да прави комромиси с нея и именно затова извади от титулярния състав Джеймс Ето'о. Камерунецът беше избран за футболист №1 на тима за миналия сезон, но това не го опази от твърдата ръка на Гиздол.

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Спекулира се, че не само Ето'о нарушава тактическата дисцплина в отбора. Още двама футболисти попадат в тази графика по информация на "Мач Телеграф" и се очаква да остават извън титулярите все по-често. Става дума за Мохамед Брахими и едно от новите попълнения Кателин Иту. Откакто германецът е начело на ЦСКА те почти не са имали игрово време. Очаква се дори да станем свидетели на тяхното преотстъпване или продажба по време на зимната пауза. Гиздол не е очарован и от представянето на Исак Соле по същата причина, но на този етап не разполага с достатъчно футболисти и заради това продължава да използва халфа, който дойде от Славия.

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