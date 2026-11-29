Ръководството на Левски настоява за изхвърлянето на Олимпик Марсилия от Лига Европа пред УЕФА. Това заяви председателят на Съвета на директорите на "сините" Фелипе Берлинер по време на участието си в предаването "Тази събота и неделя" по bTV. Той е категоричен, че френскиятт гранд трябва д аполучи тежко наказание за атаката на ултрасите му срещу фенове на Левски на стадион "Велодром". От "Герена" претендират и за служебна победа за двубоя, който загубиха с 0:1 на терена.

Фелипе Берлинер разказа какво се е случило на "Велодром"

Берлинер е категоричен, че "Велодром" не трябва да приема повече мачове от евротурнирите. След това той обясни за какво настояват "сините" пред УЕФА и настоя, че са направени опити двубоят да бъде прекратен преди началото и на полувремето. Делегатът обаче обяснил, че подобни действия биха предизвикали повече насилие. Берлинер заяви: "Трябва да има тежко наказание от УЕФА за Олимпик Марсилия. Ние бяхме гости на този стадион и те са отговорни за гарантирането на нашата сигурност заедно с френските власти и се провалиха. Аз вярвам, че Олимпик Марсилия трябва да бъде изхвърлен от Лига Европа, но е много по-важно, че "Велодром" не трябва да бъде допускан да бъде домакин на футболни мачове, докато не бъдат въведени нови мерки за сигурност."

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"Поискахме от УЕФА незабавно след мача анулиране на резултата, служебна загуба за Марсилия и три точки за Левски. Няма никакъв начин някой да спори, че да играеш мач, когато нашите футболисти излязоха на стадиона видяха местата, където са техните семейства и екипът на отбора да играят футбол при тези емоции и при всичко, което се случва. Как може да се играе мач при такива условия?! Това съществено влияе на резултатът!", добави той и не скри яростта си от случилото се. "Реалността е, че съм бесен от случилото се и разбирам реакцията на феновете. Тя е нормална. Те са бесни не само на клуба, а и на французите. Нашите фенове несправедливо бяха нападнати в чужда държава, която не успя да им осигури сигурност. От тази гледна точка, мога да кажа, че трябва да работим заедно - като клуб, с привържениците, с българските власти, в сътрудничество с френската полиция и УЕФА, за да може да има правда за пострадалите фенове и отговорните за случилото се да платят цената."

"По отношение прекратяването на мача, опитахме! Много усърдно се опитахме да го спрем преди началото и на полувремето! Сигурността на феновете ни е приоритет, по-важен от какъвто и да е резултат, от каквито и да е глоби. Това е топ приоритет. Бяхме информирани от делегата на УЕФА и от френската полиция, че спирането на мача би предизвикало още повече насилие, защото поне по време на срещата хората биха я гледали, биха се разсейвали. Много е лесно впоследствие да казваме какво е трябвало да се случи. Но тогава боравехме с ограничена информация за обстоятелствата. Щеше да бъде безразсъдно от наша гледна точка да пренебрегнем препоръките на експертите по сигурността, които казаха да не го правим, защото това може да постави нашите фенове под по-голям риск. Тогава на момента трябваше да се взимат решения и специалистите ни посъветваха какво да се направи. Ние сме на чуждо място, на техния стадион. Те са специалисти там, а не ние", обясни бразилецът.

Берлинер увери феновете

"Умоляваме хората да работят единни за това нещо. Нещата не се случват от днес за утре. За 24 часа няма как да се случат. Нашият приоритет в момента е и последният фен на Левски да се прибере безопасно в България. Аз лично бях там от самото начало, откакто хаосът настъпи и разбрахме какво се случва. Даниел Боримиров се опита да спре мача, аз отидох при колегите от УЕФА и ми казаха, че било дребен инцидент, а беше пълен хаос. Ще направим всичко, за да има справедливост за нашите фенове. Клубът ще направи всичко по силите си да постигне тези неща Не може да гарантираме, че това ще се случи. Уверявам ви, че клубът ще направи всичко по силите си, ще предприеме всякакви мерки да постигне това! Това ще бъде наша основна цел! Моля хората да са единни за това нещо, защото колективният глас е много по-силен", завърши Берлинер.

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