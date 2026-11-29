Министърът на вътрешните работи на Франция Лоран Нуниес определи като адекватни мерките за сигурност, предприети за футболния сблъсък между Олимпик Марсилия и Левски като адекватни. В интервю за предаването "C à vous" по телевизия France 5 той обяви, че предстоят съдебни разследвания. По негови думи ескалацията е започнала преди началото на двубоя. Нуниес осъди категорично проявите на насилие и расизъм, като посочи, че според постъпилите доклади сред причините за напрежението са били нацистки поздрави и провокативно поведение от страна на привържениците на Левски.

Вътрешният министър на Франция защити мерките за сигурност на мача Олимпик Марсилия – Левски и обяви съдебни разследвания

„Това, което ни беше докладвано и което не извинява поведението на привържениците на Марсилия е, че е имало нацистки поздрави и провокации, пропити с омраза. Очевидно е, че и от двете страни са извършени непростими деяния. Ще има съдебни разследвания. Никой не иска да вижда подобни неща във футбола. Хора, които отправят нацистки поздрави и които по време на цялото си пътуване не са спрели да издават маймунски звуци, например когато са видели цветнокож полицай... Това е неприемливо“, заяви френският вътрешен министър.

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„Осем мобилни полицейски сили бяха ангажирани със сигурността на този мач. Привържениците на Левски знаем, че имаха забрана да пътуват в Румъния, а също така са причинили изключително сериозни проблеми в Гърция. Така че знаехме, че това е мач с висок риск“, допълни Нуниес.

Родният министър на вътрешните работи Иван Демерджиев е потърсил обяснение за случилите се ексцесии спрямо български граждани от Нуниес. Френският министър потвърди, че двамата ще проведат разговор, като даде да се разбере, че ще изложи позицията на френските власти директно и без заобикалки.

„Ще говоря с него със същата прямота“, увери Нуниес.

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