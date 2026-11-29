Днешният ден предлага богато разнообразие от спортна програма по телевизията. Можем да се насладим на множество зимни спортове, а и не само. В програмата попадат още моторни спортове, сред които и Формула 1, както и футбол, волейбол, конен спорт и тенис.

Ето какво можем да гледаме по телевизията днес:

06.40 Суперкарс, трето състезание в Аделаида МАХ Спорт 2

09.50 Северна комбинация: Световна купа в Рука, масов старт на 10 км, мъже Евроспорт 1

10.45 Ски бягане: Световна купа в Рука, масов старт на 20 км, мъже Евроспорт 1

11.00 Ски скокове: Световна купа в Хинценбах, малка шанца, жени Евроспорт 2

11.50 Мото 3, Гран при на Валенсия МАХ Спорт 2

12.00 Северна комбинация: Световна купа в Рука, голяма шанца, мъже Евроспорт 1

13.00 Ски бягане: Световна купа в Рука, масов старт на 20 км, жени Евроспорт 1

13.15 Мото 2, Гран при на Валенсия МАХ Спорт 2

13.30 Арда – ЦСКА 1948 Диема спорт

13.30 Удинезе – Фиорентина МАХ Спорт 3

13.30 Волейбол, Марица – Славия БНТ 3

13.40 Ски скокове: Световна купа в Рука, голяма шанца, мъже, квалификация Евроспорт 2

14.00 Евертън – Ливърпул Диема спорт 2

14.00 Суонси – Кардиф Нова спорт

14.00 Формула 2, Гран при на Катар Диема спорт 3

14.00 Биатлон: Световна купа в Контиолахти, спринт, мъже Евроспорт 1

15.00 Валенсия – Осасуна МАХ Спорт 4

15.00 Мото GP, Гран при на Валенсия МАХ Спорт 2

15.00 Снукър: Шампионат на Обединеното Кралство, първи кръг Евроспорт 2

15.20 Ски скокове: Световна купа в Рука, голяма шанца, мъже Евроспорт 1

15.45 Конен спорт, Световна купа БНТ 3

16.00 Септември – Левски Диема спорт

16.00 Сасуоло – Наполи МАХ Спорт 3

16.00 Тенис, купа Дейвис, финал Нова спорт

16.05 Брайтън – Нюкасъл Диема спорт 2

17.05 Биатлон: Световна купа в Контиолахти, спринт, жени Евроспорт 1

17.15 Депортиво – Барселона МАХ Спорт 4

18.00 Волейбол, Лубе – Пиаченца МАХ Спорт 1

18.00 Формула 1, Гран при на Катар Диема спорт 3

18.30 Арсенал – Манчестър Сити Диема спорт 2

18.45 Волейбол, Берое – Дея МАХ One

18.45 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Копър Маунтин, първи манш, гигантски слалом, мъже Евроспорт 1

19.00 Рома – Монца МАХ Спорт 3

19.00 Арис – Олимпиакос Диема спорт

19.30 Селта – Виляреал МАХ Спорт 4

20.00 НФЛ, Синсинати – Ню Орлиънс МАХ Спорт 2

20.30 Борусия (Дормунд) – Байер Диема спорт 3

20.30 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Килингтън, втори манш, слалом, жени Евроспорт 1

21.00 АЕК – ПАОК Диема спорт

21.00 НХЛ, Чикаго – Минесота МАХ Спорт 1

21.00 Снукър: Шампионат на Обединеното Кралство, първи кръг Евроспорт 2

21.45 Комо – Ювентус МАХ Спорт 3

21.45 Лион – Монако Диема спорт 2

21.45 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Копър Маунтин, втори манш, гигантски слалом, мъже Евроспорт 1

22.00 Реал Сосиедад – Севиля МАХ Спорт 4

23.00 НБА, Бостън – Сан Антонио Диема спорт 3

23.20 НФЛ, Сан Франциско – Сиатъл МАХ Спорт 2