Днешният ден предлага богато разнообразие от спортна програма по телевизията. Можем да се насладим на множество зимни спортове, а и не само. В програмата попадат още моторни спортове, сред които и Формула 1, както и футбол, волейбол, конен спорт и тенис.
Ето какво можем да гледаме по телевизията днес:
06.40 Суперкарс, трето състезание в Аделаида МАХ Спорт 2
09.50 Северна комбинация: Световна купа в Рука, масов старт на 10 км, мъже Евроспорт 1
10.45 Ски бягане: Световна купа в Рука, масов старт на 20 км, мъже Евроспорт 1
11.00 Ски скокове: Световна купа в Хинценбах, малка шанца, жени Евроспорт 2
11.50 Мото 3, Гран при на Валенсия МАХ Спорт 2
12.00 Северна комбинация: Световна купа в Рука, голяма шанца, мъже Евроспорт 1
13.00 Ски бягане: Световна купа в Рука, масов старт на 20 км, жени Евроспорт 1
13.15 Мото 2, Гран при на Валенсия МАХ Спорт 2
13.30 Арда – ЦСКА 1948 Диема спорт
13.30 Удинезе – Фиорентина МАХ Спорт 3
13.30 Волейбол, Марица – Славия БНТ 3
13.40 Ски скокове: Световна купа в Рука, голяма шанца, мъже, квалификация Евроспорт 2
14.00 Евертън – Ливърпул Диема спорт 2
14.00 Суонси – Кардиф Нова спорт
14.00 Формула 2, Гран при на Катар Диема спорт 3
14.00 Биатлон: Световна купа в Контиолахти, спринт, мъже Евроспорт 1
15.00 Валенсия – Осасуна МАХ Спорт 4
15.00 Мото GP, Гран при на Валенсия МАХ Спорт 2
15.00 Снукър: Шампионат на Обединеното Кралство, първи кръг Евроспорт 2
15.20 Ски скокове: Световна купа в Рука, голяма шанца, мъже Евроспорт 1
15.45 Конен спорт, Световна купа БНТ 3
16.00 Септември – Левски Диема спорт
16.00 Сасуоло – Наполи МАХ Спорт 3
16.00 Тенис, купа Дейвис, финал Нова спорт
16.05 Брайтън – Нюкасъл Диема спорт 2
17.05 Биатлон: Световна купа в Контиолахти, спринт, жени Евроспорт 1
17.15 Депортиво – Барселона МАХ Спорт 4
18.00 Волейбол, Лубе – Пиаченца МАХ Спорт 1
18.00 Формула 1, Гран при на Катар Диема спорт 3
18.30 Арсенал – Манчестър Сити Диема спорт 2
18.45 Волейбол, Берое – Дея МАХ One
18.45 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Копър Маунтин, първи манш, гигантски слалом, мъже Евроспорт 1
19.00 Рома – Монца МАХ Спорт 3
19.00 Арис – Олимпиакос Диема спорт
19.30 Селта – Виляреал МАХ Спорт 4
20.00 НФЛ, Синсинати – Ню Орлиънс МАХ Спорт 2
20.30 Борусия (Дормунд) – Байер Диема спорт 3
20.30 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Килингтън, втори манш, слалом, жени Евроспорт 1
21.00 АЕК – ПАОК Диема спорт
21.00 НХЛ, Чикаго – Минесота МАХ Спорт 1
21.00 Снукър: Шампионат на Обединеното Кралство, първи кръг Евроспорт 2
21.45 Комо – Ювентус МАХ Спорт 3
21.45 Лион – Монако Диема спорт 2
21.45 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Копър Маунтин, втори манш, гигантски слалом, мъже Евроспорт 1
22.00 Реал Сосиедад – Севиля МАХ Спорт 4
23.00 НБА, Бостън – Сан Антонио Диема спорт 3
23.20 НФЛ, Сан Франциско – Сиатъл МАХ Спорт 2