Тежка новина за Локомотив Пловдив след победата си с 1:0 в двубоя от 16-ия кръг на Първа лига срещу Спартак Варна. Пловдивчани надвиха съперника си, но техен футболист пострада тежко. Става дума за Далил Али, който получи тежка травма, довела до отсъждането на дузпата, която донесе победното попадение.

Далил Али е със счупени носни кости и аут до края на годината

Инцидентът се случи около 5 минути след подновяването на играта, когато Димо Кръстев фаулира Али в наказателното поле. Съдията отсъди дузпа, която беше успешно изпълнена от капитанът Парвиз Умарбаев. След сблъсъка пострадалият Али бе мигновено отведен с линейка до болница. От извършените му медицински прегледи са установени няколко фрактури на носните кости, което е наложило спешна операция.

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Към този момент Али е в добро състояние. Очаква се възстановяването му да го остави извън терена поне до края на календарната година. От екипа на Локомотив Пловдив пожелаха на своя играч бързо и успешно възстановяване.

“Футболистът на Локомотив Далил Али получи контузия вчера при ситуацията, довела до отсъждането на дузпа, като бе принудително заменен. Още по време на срещата той бе транспортиран с линейка до болницата. Извършените медицински прегледи установиха няколко фрактури на носните кости. Тази диагноза наложи спешна операция. Състоянието му към момента е добро, но вероятно той ще бъде извън игра до края на календарната година. Пожелаваме на Далил бързо и успешно възстановяване!”, написаха от клуба.

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