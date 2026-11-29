Една от звездите на Челси стана обект на освирквания и гневни скандирания от страна на феновете на собствения си отбор по време на катастрофалната вечер, в която отборът загуби с 2:3 от Нотингам Форест. Преди дни "сините" допуснаха петото си поражение в последните шест мача, което допълнително засили недоволството на привържениците им. Те останаха особено разочаровани от представянето на Уесли Фофана. Французинът допусна дузпа и беше сменен, само няколко дни след като неуместни коментари пред медиите го поставиха в неудобно положение.

Феновете на Челси се обърнаха срещу Фофана

Фофана преживя ужасен старт на сезона на "Стамфорд Бридж". Той беше подложен на остра критика, след като наскоро даде интервю за медиите без разрешение, в което се пошегува с пропуснатата дузпа срещу Ливърпул. По-късно той се извини за коментарите си. Феновете на Челси обаче не бяха в настроение да му простят на мача срещу Форест. Пристигналите от Лондон фенове ясно изразиха гнева си още в началото, освирквайки и подсвирквайки на 25-годишния играч всеки път, когато докоснеше топката. Последваха няколко обидни скандирания, като някои фенове пееха: "Махай се, Фофана, не си добре дошъл тук."

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Алонсо призова за подкрепа към Фофана

След това нападателят на Нотингам Форест Игор Жезус влоши още повече положението за Фофана, Алонсо и феновете на Челси на трибуните. Той изведе домакините напред в петата минута с удар от първия допир, който се отби от крака му, преди да се забие в мрежата. След почивката нещата се влошиха още повече. Френският защитник прецени погрешно рутинно дълго подаване, което прелетя над главата му и стигна до бившия му съотборник Лиам Делап. Фофана се втурна назад, за да се опита да спре нападателя, но го събори с безразсъден фаул. Съдията посочи бялата точка, давайки на домакините шанс да удвоят преднината си. Морган Гибс-Уайт реализира дузпата. Почти веднага след това Алонсо смени Фофана.

Докато френският защитник напускаше терена, а на негово място влизаше Леви Колвил, от феновете на Челси се разнесоха обидни скандирания, които го засипаха с нецензурни думи. Алонсо се обърна към гостуващия сектор и призова за единство. След това мениджърът призна, че не е говорил с Фофана в съблекалнята след мача, но настоя, че играчът се нуждае от подкрепа.

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