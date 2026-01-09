„Гарантирам на 100%, че отборът ще играе в Европа, всеки един чужд клуб знае какво е ЦСКА“. Това заяви един от големите любимци на феновете на „червените“ Стойко Сакалиев пред колегите от „Мач Телеграф“. Саката, както всички наричат бившия нападател на българския гранд, бе категоричен, че докато има възможност, момчетата на Христо Янев ще се борят за всеки един възможен трофей.

Сакалиев допълни, че не съжалява, че времето му като администратор на ЦСКА е приключило, тъй като е бил наясно, че няма цял живот да работи в клуба. Както е известно, той вече пое по нов път – като заместник-директор на спортното училище в родния му Бургас.

„Докато има възможност, може да се борим за всичко“

„Важното е трансферите да стават навреме. Това е плюс за ЦСКА, защото идват в началото на подготовката. Друга тема е дали са правилните, защото повечето са ми непознати. Няма гаранция, че много нови футболисти ще имат успех в края на сезона. В ЦСКА обаче работят много професионалисти и със сигурност внимателно са преценили, че точно тези играчи са необходими. В ДНК-то на ЦСКА е заложено да взима най-добрите футболисти. Вярвам, че сегашните попълнения са точните, въпреки мнението, че през зимата трудно се намират качествени играчи“.

„Ицо Янев се захвана с един много скъп автомобил, който струва много, но не може да мине по правилния път, все върви по кални пътища, чупи се. Хубаво е, че той дойде, започна да работи веднага в синхрон с ръководството и футболистите, което е важно. Това обаче не значи, че за в бъдеще няма да има трудности, но всички трябва да го подкрепят. Той е максималист, винаги иска да достига върха, в момента е на 30% някъде, той го знае. До 100 ще изисква и иска още повече от всички в клуба“.

„Ицо ми е добър приятел, но аз не си представям да работя цял живот в ЦСКА. Обичам да предизвиквам себе си. Реших да се насоча в друго амплоа. За в бъдеще нищо не се знае, може с Ицо да се засечем някъде във футбола. Изключително съм благодарен на ЦСКА, че ми даде възможността да бъда част от клуба, специално благодаря на Гриша Ганчев“.

„Докато има възможност, може да се борим за всичко. Опцията я има, редно е да кажем, че искаме всички купи. Успехите обаче зависят от футболистите. Трябва и съдбата да намигне на ЦСКА за нещо по-сериозно този сезон. Все пак играчите трябва да знаят, че тези три звезди на емблемата на отбора не са случайни. Гарантирам на 100%, че отборът ще играе в Европа. Там е мястото ни, защото ние сме се доказали в Европа. Всеки един чужд отбор знае какво е ЦСКА“, заяви Саката.

ОЩЕ: Стойне Манолов: Имам резерви към хората, които избират играчите в ЦСКА – на Вангел Вангелов силата му е в борбата!