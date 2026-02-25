Спорт:

Куп знаменитости с номинации за Залата на славата на рокендрола

Фил Колинс, Марая Кери, Лорин Хил, INXS, "Айрън мейдън", Лутър Вандрос и Шакира са сред изпълнителите, номинирани за въвеждане в Залата на славата на рокендрола, предаде Асошиейтед прес. Номинациите обхващат широк спектър от жанрове, включително рап, метъл, ритъм енд блус, хип-хоп, бритпоп, блус рок и поп. Списъкът с номинирани включва 17 изпълнители, сред които са също Мелиса Етъридж, Джеф Бъкли, Пинк, New Edition, Шаде и Wu-Tang Clan.

Били Айдъл и Joy Division/New Order се завръщат в номинациите, след като не бяха включени миналата година. В списъка този път попадат и две групи, включващи братя, които имаха публични конфликти и наскоро се събраха отново - "Блек кроус" и "Оейзис".

Фил Колинс, с хитове като "In the Air Tonight" и "One More Night", е спечелил осем награди "Грами", включително за албум на годината през 1985 г. за "No Jacket Required".

"The Miseducation of Lauryn Hill" на Лорин Хил влезе в историята като първият хип-хоп албум, спечелил водещата награда "Грами" през 1999 г.

Марая Кери, номинирана за въвеждане в Залата на славата на рокендрола през 2024 и 2025 г., има 19 хита номер 1 в класацията за сингли Хот 100 на "Билборд".

Снимка: Getty Images

Соул-джаз певицата Шаде, която също беше номинирана през 2024 г., е известна с хитове като "Smooth Operator" и "The Sweetest Taboo".

Wu-Tang Clan са провъзгласени за новатори в рапа от дебюта си през 1993 г. с албума Enter the Wu-Tang, който промени правилата на играта.

INXS доминираха в класациите в края на 80-те години на миналия век с хитове като "Need You Tonight", "Devil Inside" и "New Sensation".

Двукратната носителка на "Грами" Мелиса Етъридж е най-известна с песните си "Come to My Window" и "I'm the Only One".

"Айрън мейдън" допринесоха за новата вълна на британския хеви метъл с емблематични албуми като "The Number of the Beast".

Снимка: Fest Team

Групата New Edition има хитове като "Cool It Now" и "Candy Girl", а Шакира е възхвалявана за способността си да съчетава латино музиката с рок и поп.

Пинк има четири песни и три албума, достигнали първото място в класациите, включително "The Truth About Love".

Десет от всички 17 номинирани са в списъка за първи път: Джеф Бъкли, Фил Колинс, Мелиса Етъридж, Лорин Хил, INXS, New Edition, Пинк, Шакира, Лутър Вандрос и Wu-Tang Clan.

Вандрос, който е продал над 25 милиона копия от албумите си и е известен с хитовете "Here and Now" и "Any Love", почина през 2005 г.

Джеф Бъкли, чийто дебютен албум "Grace" от 1994 г. е широко аплодиран, почина през 1997 г.

"Този разнообразен списък с талантливи номинирани е признание за постоянно еволюиращите лица и звуци на рокендрола и неговото продължаващо влияние върху младежката култура", каза в изявление Джон Сайкс, председател на Фондацията на Залата на славата на рокендрола.

Новите членове за 2026 г. ще бъдат обявени през април

За да бъдат въведени в Залата на славата на рокендрола, изпълнителите трябва да са издали първия си комерсиален запис преди най-малко 25 години.

За номинираните ще гласуват над 1200 професионалисти от музикалната индустрия.

Миналата година в Залата на славата на рокендрола бяха въведени Синди Лопър, Outkast, Bad Company, Чъби Чекър, Soundgarden, Джо Кокър, Salt-N-Pepa, The White Stripes и други, припомня БТА.

Ева Петрова
