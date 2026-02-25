Унгария и Словакия ще получат неруски петрол през Хърватия

Има допълнителен товар от суров петрол, договорен от групата MOL, който е на терминал на тръбопровода "Адрия" и е предназначен за Унгария и Словакия". Така говорителката на Европейската комисия Ана Кайса Итконен отговори на въпрос, свързан с доставките на горивото за двете страни. Хърватия е потвърдила, че по него се изнася единствено нефт, който не е руски. Това е единствената алтернатива за двете страни членки в момента.

Заседание на координационната група за петрола

Говорителката съобщи още, че днес е заседавала координационната група за петрола. На заседанието са дебатирани сигурността на доставките и рисковете в краткосрочен план, в т.ч. и по тръбопровода "Дружба", който доставяше руски суров нефт за двете страни, но бе повреден при руските удари в Украйна.

В резултат подаването на горивото бе спряно, а Унгария наложи вето върху 20-ия санкционен пакет срещу Русия и заплаши да направи същото и със заема от 90 млрд. евро за Украйна, ако тя не поправи тръбата.

Унгария и Словакия потвърдиха, че са започнали да използват кризисните си запаси. Говорителката увери, че техните запаси са достатъчни на този етап.

Вчера председателката на Комисията Урсула фон дер Лайен поиска по време на визитата си в Киев петролопроводът да бъде оправен. Има и писмо от украинския президент Зеленски от миналата седмица, че ремонтът е в ход, но при много трудни обстоятелства. "Той казва, че те все поправят нещо, което системно Русия поврежда и дори хора загиват", подчерта завеждащата пресслужбата на Комисията Паула Пиньо.

