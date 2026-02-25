Радостин Василев избухна срещу назначението на Бербатов в кабинета на Гюров

Бившият министър на младежта и спорта Радостин Василев реагира остро на новината, че Димитър Бербатов влиза в кабинета на служебния премиер Андрей Гюров. По-рано стана ясно, че бившият футболист ще бъде съветник на министър-председателя по въпросите на младежта и спорта, като новината бе обявена с публикация в официалната Фейсбук страница на Министерски съвет, заедно с няколко снимки на Бербатов и Гюров с топка в крака.

Радостин Василев за назначението на Бербатов: "Абсолютна трагедия!"

Димитър Бербатов ще подпомага дейността на премиера и правителството в разработването и реализирането на политики, свързани със спорта, активния начин на живот и развитието на младите хора в страната.

Радостин Василев, който се задържа около 9 месеца като спортен министър в периода декември 2021 г. - август 2022 г., се изказа критично към решението на служебния премиер. "Абсолютна трагедия!", бе лаконичният коментар на Василев под публикацията на Министерски съвет във Фейсбук.

Интересното, че в миналото Радостин Василев е бил юрист в ЦСКА, където пък Бербатов е със статут на легенда. Самият Димитър Бербатов доскоро се включваше като съветник в тренировки на ЦСКА, докато старши треньор на отбора бе Александър Томаш. Иначе и Василев, и Бербатов бяха сред най-върлите критици на управлението на Борислав Михайлов в Българския футболен съюз.

