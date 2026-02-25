"Шансовете ни драстично намаляха": От Лудогорец с огромно признание за битката с Левски

Шансовете ни да станем шампиони намаляха драстично след загубата от Ботев Пловдив: това каза техническият директор на Лудогорец Козмин Моци. Той говори пред медиите на летището в Пловдив преди заминаването на отбора за Будапеща, където ще се изиграе реваншът срещу Ференцварош от плейофите за класиране за 1/8-финалите на Лига Европа. Според Моци, в Лудогорец трябва да бъдат реалисти, че имат малки шансове да догонят Левски.

Лудогорец трябва да бъде реалист в битката за титлата

Лудогорец вече изостава на 10 точки от лидера Левски, а до края на редовния сезон остават осем мача. След това първите четири отбора ще играят един срещу друг, където потенциално също може да настъпят промени в класирането. Моци обаче смята, че 10 точки е голяма разлика, но и подчерта, че Лудогорец ще продължи да се бори във всеки един мач, за да види какво ще се случи в края на сезона.

"За първенството вече трябва да сме реалисти, че шансовете ни намаляха драстично след последния резултат с Ботев Пловдив. В Будапеща ще ни чака много тежък мач, без значение резултата от първия двубой, но отиваме да се борим за нашите шансове. Нямаме някаква преднина, която да ни успокои. Трябва да дадем голяма битка, за да продължим напред", каза Моци.

10 точки са много, смята Моци

"Доста се промениха нещата. Драстично се намалиха шансовете. Десет точки е голяма преднина, но трябва да играем във всички мачове, не можем да спрем да играем и ще видим в края на май месец какво ще стане", добави още той. Относно привличането на Алберто Салидо, Моци заяви: "Ние сме го гледали много внимателно през последните шест-месеца, не беше моментно решение привличането му. Уточнихме с треньорския щаб, че е най-добрият вариант и имаме нужда от такъв футболист."

