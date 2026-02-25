Гонзо призна най-големия пропуск на БФС - готов е да обърне "пирамидата" във футбола

Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов призна най-големия пропуск на футбола у нас в последните - работата с подрастващите. Той смята, че пирамидата на футбола е обърната наобратно, тъй като се акцентира много върху професионалния футбол, но не се работи за развитието на младите играчи. Сега Гонзо смята, че ще успее да промени основата с очакваната категоризация на клубовете, чрез която ще се спомогне и подобряването на работата с младите.

БФС ще упражни по-голям контрол върху работата в детско-юношеските школи

БФС планира да унифицира методика на работа в отделните детски-юношески школи и да се категоризират по начин, който да даде възможност на децата да се развиват при по-добри условия. "Положително ще бъде, че вече ще се работи по единна методика във всички детско-юношески школи, които влизат в тази категоризация", заяви Иванов пред БНТ.

За Гонзо и компания е изключително важно да променят основата

"Дават се насоки на треньорите, дават се насоки на самия клуб, на база инфраструктура, на база тренировъчен процес, на база натоварване. Това се много важни неща за развитието на българския футбол", добави още той. И отбеляза: "Работят 130 федерации. Големи клубове работят с тази фирма."

"Ние сме преценили като футболен съюз, че това е изключително важно, за да се промени основата, защото последните години сме обърнали пирамидата на обратно. За нас е важно мъжкия футбол, професионалния и сме забравили развитието на играчи", завърши Георги Иванов, който бе избран за президент на БФС през пролетта на 2024 година.

