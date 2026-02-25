Един от най-добрите български футболисти слага край на кариерата си

Един от най-добрите български футболисти в последните 20 години - Ивелин Попов, изглежда все по-близо до това да сложи край на професионалната си кариера. Попето официално се раздели с отбора на Арда Кърджали по взаимно съгласие и няма да се състезава за отбора до остатъка от сезон 2025/26. Причината е, че Ивелин Попов иска да бъде по-близо до семейството си, а това може да се окаже и последният му професионален клуб в кариерата.

Ивелин Попов напусна Арда Кърджали

Преди началото на сезон 2025/26 Ивелин Попов обяви, че това ще бъде последната му кампания във футбола. Той започна сезона в Ботев Пловдив, но след това премина в Арда Кърджали заради неразбирателство на "Колежа". В Ботев Попето искаше да има титулярна роля, което нямаше как да му се гарантира след привличането на Тодор Неделев. Двамата играят на сходни позиции и трудно могат да бъдат използвани заедно на терена.

Още: Попето си тръгва, Арда не го пуска: При какво условие остава?

Попето няма да помага на Арда за спечелването на Купата на България

Последва трансфер в Арда, където Попето трябваше да помогне с опита си на отбора на Александър Тунчев, който пък дори участва в квалификациите на евротурнирите на УЕФА. Сега целта пред Арда е да спечели Купата на България, тъй като ще играе на 1/2-финал срещу Локомотив Пловдив. Тимът е и осми в подреждането в Първа лига, като иска да запази място в топ 8. Преследването на тези цели обаче ще се случва без Попов.

"След среща между спортния директор на клуба Ивайло Петков и Ивелин Попов, двете страни решиха да прекратят своя договор по взаимно съгласие. Причината е желанието на Попов да бъде по-близо до своето семейство. Ръководството на ПФК АРДА изказва огромна благодарност към Ивелин Попов за времето, през което той бе част от клуба. Пожелаваме успех на Ивелин и винаги е добре дошъл на АРЕНА АРДА", написаха от Арда.

Ивелин Попов е бивш капитан на националния отбор по футбол, като е избиран три пъти за "Футболист на годината". Дълги години играе в елита на руския футбол, като стига и до мачове в Шампионска лига. В България носи екипите на Литекс, Левски, Ботев Пловдив и Арда Кърджали. Играл е и за турския Газиантепспор.

Още: Попето: Оставям футбола, преди той да е оставил мен! Ивелин Попов е другото име на успеха