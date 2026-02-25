Вътрешният министър за МВР: Дом за нежни души със скъсани менискуси (ВИДЕО)

По време на изслушването в парламента за твърденията за натиск по разследването на случая "Петрохан" служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев отправи остри и лични критики към вече бившия секретар на МВР Мирослав Рашков, определяйки ведомството като "дом за нежни души със скъсани менискуси".

Изказването на Дечев дойде след серия от напрегнати реплики и хаотични обяснения от страна на Рашков, който първоначално възрази срещу исканата му оставка, но вместо да говори по същество за темата на изслушването, започна да чете части от доклад на МВР за организацията на изборите в Пазарджик. Това предизвика остра реакция от страна на парламентарната група на ПП-ДБ, която го обвини, че отклонява разговора. Едва след това главният секретар даде подробности за разговорите си с полицейски ръководители във връзка със случая "Петрохан".

По-късно обаче Рашков отново се върна към темата за изборите в Пазарджик, като обвърза искането за оставката си със случая "Петрохан" и с действията на МВР по охраната на протести - друг мотив, по който той се защити от трибуната. Още: Главният секретар на МВР изненадващо се появи в парламента и заговори за "Петрохан"

Това предизвика взривна реакция от страна на вътрешния министър. Дечев заяви, че поведението на главния секретар в залата само е затвърдило решението му да поиска освобождаването му. Той специално благодари на председателя на парламентарната група на ИТН Тошко Йорданов за инициираното изслушване, тъй като то му дало възможност публично да се увери, че искането му е било правилно. Още: Висш полицай: Срещнах се с министъра в ресторант, не ми е оказвал натиск по случая "Петрохан"

"Срича, а е главен секретар"

"Човекът, който преди малко се изчервяваше от срам на трибуната и мълча след "Петрохан", докато и.ф. главен прокурор говореше за "Туин Пийкс", а цялото ръководство на МВР изчезна - това ли е професионалното ръководство? Дом за нежни души със скъсани менискуси. Това са номер едно и номер две в прокуратурата и МВР", заяви Дечев.

Министърът продължи с лични нападки към Рашков, като постави под съмнение професионалните му качества. "Срича, а е главен секретар", каза той от трибуната, като добави, че към момента, в който е поискал справка, е знаел, че Рашков има пет неплатени фиша. "Не ме интересува дали може да чете, интересува ме какво е било положението в МВР и защо системата е стигнала дотук", подчерта Дечев. Още: Фарсовото изслушване: Супер работа свърши Тошко Йорданов, докато дири телесни течности. Разобличи как се е управлявало МВР до момента

С острия си тон и фразата за "нежните души със скъсани менискуси" вътрешният министър ясно даде да се разбере, че няма намерение да отстъпва от искането си за освобождаване на главния секретар и че вижда в поведението му още едно доказателство за нуждата от промяна в ръководството на МВР.