Безпрецедентен бунт в прокуратурата в защита на магистрат, разкритикувал Сарафов

Петнадесет прокурори от различни прокуратури в страната излязоха с безпрецедентно отворено писмо в защита на бившия председател на Асоциацията на прокурорите в България Владимир Николов. Реакцията им идва след остра публична позиция на настоящия председател на организацията Елица Калпачка срещу него.

Повод за напрежението станаха изявления на Николов след дисциплинарното му отстраняване от поста окръжен прокурор на Плевен. Той публично говори за административен натиск върху магистрати, за зависимости в съдебната система и изрази мнение, че Борислав Сарафов е незаконен главен прокурор. В интервю за bTV Николов призова колегите си да "осветлят Джуджетата", а пред "Сега" заяви, че чрез посредници е получил ясно послание, че критиките към Сарафов са "равни на самоубийство".

Дни след тези изявления председателят на асоциацията Елица Калпачка публикува позиция, в която обвини Николов в кариерен слугинаж, припомни подкрепата му за Иван Гешев и намекна за нередности по време на мандата му начело на съсловната организация. Още: Спасяването на Сарафов започва: Прокурори скочиха на Владимир Николов, обвиниха го в злоупотреба и лични зависимости

Позиция

В отговор 15 прокурори застават публично зад своя колега. Подписалите писмото определят действията на ръководството като "кампания по персонална атака" срещу магистрат, изразил мнение в публичното пространство. Според тях това поведение противоречи както на демократичните принципи, така и на устава на самата организация.

В позицията се припомня, че чл. 10 от Европейската конвенция за правата на човека гарантира свободата на изразяване и че това право важи и за прокурорите. Магистратите подчертават, че съгласно устава на асоциацията една от основните ѝ задачи е да защитава законните права и интереси на прокурорите, както и да оповестява техните мнения и искания.

"Управляващият орган на демократична съсловна организация трябва да има висок праг на търпимост към критика", посочват те. Според подписалите, острата публична реакция срещу член на асоциацията не само ограничава демократичните ценности, но поставя и въпроса чии интереси защитава на практика Управителният съвет със становището си от 21 февруари 2026 г. Още: Вицепремиерът Янкулов: Виждаме толкова дългоочакваното автентично лидерство в прокуратурата

Прокурорите обръщат внимание и на времето, в което са отправени обвиненията срещу Николов - близо десет месеца след като той вече не е председател на организацията и едва след като е изразил критична позиция пред медиите.

В писмото са поставени четири конкретни въпроса към ръководството на асоциацията: какви точно "нередности" са констатирани; в рамките на каква проверка са установени; кой я е извършил и на какво правно основание; както и предприети ли са законови действия по тези твърдения. Ако не са предприети - защо и защо данните се огласяват публично едва сега, а не са били съобщени на членовете на организацията.

Подписалите настояват становището им също да бъде публикувано на официалната интернет страница на Асоциацията на прокурорите в България, тъй като засяга въпроси от съществен обществен интерес.

Позицията е подписана от прокурорите Ивайло Илиев, Ралица Първанова, Гинка Чинова, Иво Радев, Дияна Илиева, Николай Пачевски, Владимир Радоев, Мирослава Митева, Мария Георгиева, Даниела Методиева, Веселина Николова, Георги Балков, Борислава Александрова, Ивайло Тодоров и Виолета Ангелова. Още: Плевен вече няма окръжен прокурор - засега

Случаят се развива на фона на засилено напрежение в прокуратурата и предстоящото разглеждане от Пленума на ВСС на искането на служебния правосъден министър Андрей Янкулов за освобождаване на Сарафов от ръководния пост в държавното обвинение.