Полицейският арест на Благомир Коцев е бил незаконен

Софийският районен съд обяви за незаконен 24-часовия арест на Благомир Коцев от 8 юли 2025 г., съобщава "Де факто". Решението е постановено по жалба на адвокат Ина Лулчева. То подлежи на обжалване пред Административния съд - София-град. Коцев беше задържан със заповед на инспектор от ГДБОП по Закона за МВР по подозрение за престъпление, разследвано от Антикорупционната комисия. Арестът е извършен в 23:30 ч. на 8 юли и е продължил до 17:00 ч. на следващия ден - 9 юли.

Впоследствие му беше наложено 72-часово задържане, което прерасна в постоянна мярка "задържане под стража". Тя беше отменена едва от Варненския окръжен съд, след като ВКС върна делото по компетентност. Още: "Не можем да плащаме за корупция": Renew Europe с последващи действия след ареста на Коцев

Сега съдът се произнася конкретно по първоначалния 24-часов арест и приема, че той е незаконосъобразен заради липса на достатъчно фактически основания в самата заповед.

В документа като причина за задържането е посочено единствено, че то е извършено "във връзка с проведено СПО по досъдебно производство" на КПК за корупция. Съдът отбелязва, че вместо конкретни данни и обстоятелства, обосноваващи предположение за извършено престъпление, е използвано съкращението "СПО".

Мотивите

Според съдия Ирина Стоева това съкращение не е общоразбираемо и от него трудно може да се направи извод, че става дума за "специализирана полицейска операция". Освен това в заповедта не са посочени кога и къде е проведена въпросната операция, нито какво точно е нейното съдържание.

Съдът подчертава, че задържаният е бил лишен от възможността да се запознае с фактическите съображения за ареста си. По установената съдебна практика не е достатъчно в заповедта да бъде посочена само правната норма, без да се конкретизират обстоятелствата, които налагат задържането за съпричастност към престъпление.

"Буквеното съкращение поставя под въпрос яснотата за лица, които не са запознати със специфичната полицейска терминология, доколкото в българския език липсва обобщение на книжовните съкращения", отбелязва съдия Стоева.Още: Свидетелка срещу Благомир Коцев вече е с охрана

Дори и задържаният да разпознае съкращението, продължава съдът, не става ясно за каква точно специализирана операция се отнася то. Неприемливо е едва в отговора по жалбата пред съда да се уточнява, че в случая "СПО" означава претърсване и изземване, посочва още съдът.