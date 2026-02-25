Лудогорец постави рекорд в евротурнирите на УЕФА

Българският шампион Лудогорец, заедно с унгарския тим Ференцварош, ще поставят рекорд в евротурнирите на УЕФА за най-много срещи между два отбора в рамките на един сезон. Това изчисли Международната асоциация за футболна история и статистика (IFFHS). В четвъртък вечер разградчани ще срещнат шампиона на Унгария за пети път през този сезон, за да определят кой от двата тима да продължи към осминафиналите на Лига Европа.

Никога досега два отбора не са се срещали пет пъти за един сезон в турнири на УЕФА

Този мач в Будапеща поставя нов рекорд в историята на големите европейски купи. В европейския клубен футбол има няколко примера за четири мача между едни и същи съперници, но сега за първи път ще има пет.

Лудогорец и Ференцварош се срещнаха за първи път в третия квалификационен кръг за място в Шампионската лига на 6 август миналата година, а равенството 0:0 в България беше последвано от реванша в Шампионската лига на 12 август, където унгарците доминираха с 3:0. След това се изправиха отново за трети път в мач от основната фаза на Лига Европа на 6 ноември, когато унгарският отбор спечели с 3:1. Първата среща миналата седмица беше мач номер 4, а утре е и петият двубой.

Унгарците също така се радват и на най-успешната си серия в турнирите, като за четвърта поредна година играят през пролетта в елиминациите, отбелязва m4sport.hu. „Зелените" от Будапеща преминават групите от 2023-а година насам без пропуск, но винаги отпада още при първото препятствие. В тези три години са срещнали непреодолими противници като Байер (Леверкузен), Олимпиакос (Гърция) – който в крайна сметка взе и трофея в Лигата на конференциите, и чешкия Виктория (Пилзен).

