Делев ядоса ЦСКА рано-рано, но комичен автогол и шедьовър пратиха "армейците" напред за Купата на България

ЦСКА продължава напред за Купата на България! "Армейците" обърнаха Локомотив София и постигнаха успех с 2:1 на Националния стадион "Васил Левски" в двубой от 1/8-финалите на турнира. Спас Делев откри резултата в шестата минута. Комичен автогол на Садио Дембеле позволи на "армейците" да се върнат в срещата след половин час игра. По-активните действия на "червените" дадоха резултат в 79-ата минута, когато Бруно Жордао реализира с много красив удар.

ЦСКА елиминира Локо София

Гостите влязоха никак нелошо в мача. По-активните им действия на контраатака бяха ознаменувани с успех в шестата минута. Станоев изведе Делев зад гърба на отбраната, а крилото премина покрай Лапоухов и се разписа за 0:1. ЦСКА веднага опита да отговори. Питас направи сериозен пропуск в 13-ата минута. Ето'о също стреля неточно. Опитите на "червените", които излизаха извън целта, се множаха, докато не дойде 29-ата минута.

Ето'о центрира добре от десния фланг, Дембеле заходи да изчисти с левия крак, но си вкара нелеп автогол. "Червените" продъжлиха с настъпателните действия. В 41-вата минута Ето'о уцели греда с много силен шут от дистанция. Малко преди почивката Годой не отигра по най-добрия начин изгодна ситуация, при която пробва задна ножица.

На старта на второто полувреме Лясков осъществи страхотен рейд и пусна към Делев, чийто красив изстрел не намери целта. Домакините отвърнаха с опасен, но неточен удар с глава на Питас. В 70-ата минута Жордао получи на около 20-25 метра от вратата и с много техничен и хубав шут осъществи пълния обрат. До края ЦСКА съхрани аванса си.

