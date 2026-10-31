"Не съм казвал това преди": Тръмп с изявление относно приближаването на мирно споразумение

Президентът на САЩ Доналд Тръмп говори за перспективите за мирни споразумения между Украйна и Русия. Говорейки за войната в Украйна, стопанинът на Белия дом отбеляза, че споразумение за нейното прекратяване е вече много близо. Той каза, че преди това се е "въздържал" от подобни оценки. "Мисля, че почти сме постигнали съгласие по този въпрос. Не съм го казвал преди. Сега мога да го кажа", каза Тръмп.

🚨 Trump says peace in Ukraine is closer than ever “Well I think we're getting very close to making a deal there and I haven't been saying that, I wasn't saying that initially,” the US president said. What happened to ending the war in 24 hours??? — NEXTA (@nexta_tv) October 31, 2026

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Заслужава да се отбележи, че това не е първият път, когато Тръмп говори за предстоящия край на войната. По-конкретно, на 21 октомври, както съобщи Suspilne, той подчерта, че мирът е "по-близо отвсякога".

Интересен контрапункт - американският държавен секретар Марко Рубио каза, че не знае дали е възможно да се постигне мир в Украйна с преговори, но че САЩ опитват да направят точно това. И още - че не знаел някой да твърди, "че сме на косъм да постигнем мирно споразумение":

Marco Rubio on Ukraine War: I don't know if negotiated peace is achievable in Ukraine. That's what we're trying to find out. I don't think anyone here is claiming that we are on the verge of a negotiated settlement. https://t.co/rpRSzIbteV — Clash Report (@clashreport) October 31, 2026

Изявления на президента на САЩ

По-рано Доналд Тръмп нарече онези, които го призоваваха да наложи санкции срещу Русия, "глупави хора". Американският президент обясни, че ако това се беше случило, нямаше да е възможно да се освободи от руски затвор 74-годишният учител от Мичиган Стивън Хъбард, който беше освободен на 21 октомври след телефонен разговор между Тръмп и Путин.

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Той също така обяви, че скоро ще се срещне с Володимир Зеленски и Владимир Путин. Според американския президент вече е постигнат значителен напредък в преговорите относно войната в Украйна и той вярва, че среща между лидерите би могла да доведе до още по-големи резултати.