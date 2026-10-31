Румъния вдигна изтребители, издаде предупреждение за навлизане на дронове

Жителите на пет окръга в Румъния – Яш, Нямц, Васлуй, Бакъу и Ботошани в североизточната част на страната, получиха днес предупреждение чрез системата RO-Alert за възможно навлизане на дронове и бяха посъветвани да се укрият, съобщи телевизия Диджи 24. Министерството на националната отбрана вдигна във въздуха два изтребителя F-16 за наблюдение на ситуацията.

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„Въздушна тревога. Възможно навлизане на дронове. Запазете спокойствие! Укрийте се в мазета или в укрития за гражданска защита. Ако няма укритие, останете в къщата, далеч от прозорците и външните стени“, се казва в предупреждението, цитирано от телевизията. Този следобед е била обявена тревога за дронове и в Република Молдова, посочва Диджи 24 и напомня, че обикновено маршрутът е Украйна - Република Молдова - Румъния.

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Въздушното пространство на окръг Яш е временно затворено заради ситуацията, а полет, който трябваше да пристигне от Айндховен, Нидерландия, е пренасочен към летището в Сучава, съобщава Аджерпрес, цитирана от БТА. Министерството на националната отбрана съобщи, че радарната система е засякла въздушна цел на 10 км от границата с Молдова. По-късно министерството уточни, че нова въздушна цел е нарушила въздушното пространство, като е влязла от Молдова, информира Аджерпрес.

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Два изтребителя F-16 и един хеликоптер IAR-330 SOCAT са излетели от въздушна база 86 във Фетещ, а други два изтребителя - от въздушна база 71 в Къмпия Турзий, информира Аджерпрес. Въздушни тревоги започнаха да се обявяват и в североизточната част на Румъния от есента на тази година, отбелязва Диджи 24. До неотдавна предупрежденията за възможно падане на обекти от въздуха се отнасяха предимно за югоизточния окръг Тулча, където се намира общата граница между Румъния и Украйна по река Дунав и където Русия често атакува пристанищната инфраструктура.

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От началото на септември обаче бяха регистрирани случаи, при които дронове паднаха в полета или в гори и в други региони на Румъния, без да има пострадали или материални щети, посочва медията.